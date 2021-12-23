Табунский суд установил наказание для предпринимателя из Томска, который занимался торговлей мясом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2018 году бизнесмен занимался тем, что закупал мясо в одном регионе и перепродавал его в другом. Для того чтобы получить необходимые документы, он обратился к ветврачу и предложил ему взятку. За 525 тысяч рублей врач подготовил для бизнесмена необходимые документы без обязательных проверок.

За взяточничество при торговле мясом томича осудили на семь лет условного срока. Также ему назначили денежный штраф в размере более миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что прокуратура Алтайского края подтвердила правомерность "убойного запрета", который не позволяет выдавать ветсправки на мясо домашнего скота, забитого вне лицензированных боен.