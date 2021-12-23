Барнаульцев приглашают на новогодние гулянья в парк "Арлекино"

В субботу, 25 декабря, местное отделение партии "Справедливая Россия – За правду" в Барнауле подведёт итоги новогоднего конкурса и вручит награды победителям. Конкурсантов и жителей города ждут в парке "Арлекино" в 15 часов, сообщает пресс-служба партии.

Напомним, для участия было необходимо самостоятельно или объединившись в группы создать у себя во дворе праздничное настроение – украсить ёлку, сделать горку или снеговика. Конкурс проводится по трём номинациям: "Новогодний двор", "Новогодняя ёлка", "Новогодний городок". Заявки принимают до 24 декабря в Instagram барнаульских эсеров @spravedlivo_barnaul. Обязательно нужно указать адрес двора, ФИО, контактный телефон активистов из инициативной группы.

Всех барнаульцев, пришедших в парк, ждёт сюрприз. Горожан будут встречать Дед Мороз и Снегурочка.