Барнаульцев приглашают на новогодние гулянья в парк "Арлекино"

В субботу, 25 декабря, местное отделение партии "Справедливая Россия – За правду" в Барнауле подведёт итоги новогоднего конкурса и вручит награды победителям. Конкурсантов и жителей города ждут в парке "Арлекино" в 15 часов, сообщает пресс-служба партии.
Напомним, для участия было необходимо самостоятельно или объединившись в группы создать у себя во дворе праздничное настроение – украсить ёлку, сделать горку или снеговика. Конкурс проводится по трём номинациям: "Новогодний двор", "Новогодняя ёлка", "Новогодний городок". Заявки принимают до 24 декабря в Instagram барнаульских эсеров @spravedlivo_barnaul. Обязательно нужно указать адрес двора, ФИО, контактный телефон активистов из инициативной группы.
Всех барнаульцев, пришедших в парк, ждёт сюрприз. Горожан будут встречать Дед Мороз и Снегурочка.
Комментарии
по чем вход? а то нынче модно все за деньги
...украсить ёлку, сделать горку или снеговика.
ГОРКУ, а они не запрещены???
украсить ёлку, сделать горку или снеговика
А потом в отчётах указать затраты финансовые и трудовые как свои собственные?
Вечно хотят все выехать за чужой счет.
ГОРКУ, а они не запрещены???
до 40 см можно же
Вход бесплатный?