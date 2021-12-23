Новогоднее настроение в билайн: оператор дарит годовую скидку 40% на тариф

Мобильный оператор билайн в канун Нового года запустил сразу две выгодные акции. Во-первых, новые абоненты могут подключить себе тариф "Твоё решение" со скидкой 40%*. Действовать она будет в течение 12 месяцев с даты активации.

Предложение появится в мобильном приложении оператора в течение суток после активации SIM-карты. Активировать скидку можно в течение двух недель с момента подключения к тарифу. Кроме того, этим предложением можно воспользоваться при переносе своего номера от другого оператора в билайн в салонах продаж. Главное, не забыть выбрать тариф "Твоё решение".

При подключении тарифа со скидкой можно выбрать любые настройки – решение о том, сколько тратить гигабайт интернета, SMS или минут для разговора голосом остаётся за клиентом. Если вы захотите изменить настройки, скидка сохранится, но при выборе другого тарифа – отключится.

И ещё один момент – скидка предоставляется только на абонентскую плату по основным пакетам минут и интернета и не действует на дополнительные опции, подключенные в рамках тарифа "Твоё решение". Через 12 месяцев скидка отключится автоматически, билайн обещает предупредить об этом заранее с помощью SMS.

Во-вторых, по цене смартфона без акции в билайн вы можете приобрести специальный комплект, в который будет входить новый смартфон от Samsung или Xiaomi, услуги связи или "Комплексная защита", а также аксессуары. Выгода такого комплекта может составить до 50% – точный размер скидки зависит от выбранной модели смартфона**.

В акции участвуют более 10 топовых моделей брендов Samsung и Xiaomi. Вы сможете подобрать устройство, отвечающее вашим запросам и бюджету.

Услуга "Комплексная защита" для смартфона будет действовать два года. В комплекте вы также получаете sim-карту с балансом от 2 000 до 18 000 рублей (сумма также будет зависеть от выбранной модели смартфона). В счёт этого баланса вы можете подключить любой из тарифов: "Близкие люди" / "Близкие люди+", "На Максимум" / "На Максимум +", "Твоё решение" – с выбором тарифа под свои нужды вам поможет мобильное приложение или сайт билайн, а также специалисты в офисе продаж.

Действующие абоненты билайн в рамках акции "Новогодние комплекты со смартфонами Samsung и Xiaomi" смогут застраховать смартфон на ту же сумму – от 2 000 до 18 000 рублей.

В комплект так же будет подписка на видеосервис START сроком на полгода, доступ к которому предоставляет билайнТВ.

*Все подробности новой акции уже есть на сайте мобильного оператора.

**Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции, ее ограничениях, моделях и тарифах, доступна на сайте. Акция "Новогодние комплекты со смартфонами Samsung и Xiaomi" действует до 31 декабря 2021 года.

Организатор акции: ПАО "ВымпелКом", РФ, 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Акция действует по 31.01.2022 на территории РФ (есть регионы исключения). Условия акции в других регионах необходимо уточнить дополнительно. Цена комплекта равна цене смартфона без акции. Количество товаров ограничено. Перечень аксессуаров, не участвующих в акции доступен на beeline.ru. Организатор вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции. Цены с НДС.

Услуга "Защита экрана" от АО "АльфаСтрахование" (Лицензия СИ № 2239 от 13.11.2017 г.) сроком на 3, 6 и 12 мес. на выбор клиента. Услуга предоставляется при информационно-технической поддержке АО "НСК" и оператора электронных денежных средств АО "Альфа-Банк" (лицензия ЦБ РФ № 1326). Стоимость и подробности – на сайте.