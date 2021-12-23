Вице-президент США Камала Харрис заявила, что США введут санкции против России, "каких вы раньше не видели", если Москва вторгнется на Украину. Она сказала в интервью CBS, что Белый дом ясно дал это понять в ходе прямых и телефонных бесед с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета The New York Times пишет, что в течение последних восьми лет российское правительство "пропагандирует идею о том, что страна окружена врагами, продвигая эту идею в школах, армии, средствах массовой информации и Православной церкви". "Сейчас, когда Россия стягивает войска к границе с Украиной, неуклонная милитаризация общества при президенте России Владимире Путине приобретает всё большие масштабы и, похоже, приучила многих к мысли о том, что может начаться битва", – пишет автор статьи Anton Toanovsy.
Выступая перед российскими военными лидерами в начале этой недели, Путин настаивал на том, что Россия не хочет кровопролития, но готова ответить Западу "военно-техническими мерами".
Автор статьи уверен, что некоторые из новейших пропагандистских тактик включают четырёхлетнюю программу стоимостью 185 миллионов долларов, начатую Кремлём в этом году и направленную на резкое повышение патриотического воспитания россиян. Она (программа, – примечание редакции) включает в себя, по мнению автора, план по привлечению не менее 600 000 детей в возрасте 8 лет для вступления в ряды "Молодёжной армии".
"Власти активно продвигают идею войны", – сказал в своей приветственной речи редактор одной из российских газет Дмитрий Муратов, получивший в этом году Нобелевскую премию мира.
"Люди привыкают к мысли о её (войны, – примечание редакции) допустимости", – констатирует Toanovsy.
Несколькими днями ранее власти США заявили, что стремятся к сохранению присутствия своих товаров на российских рынках, при этом пригрозили ограничить импорт смартфонов и автозапчастей.
Комментарии
"каких вы раньше не видели", если Москва вторгнется на Украину
О, так это 7 лет назад же произошло. 7 лет назад не могли ввести, а что изменилось?
Власти активно продвигают идею войны
Особенно американские власти. Особенно активно последние месяца 3, когда цена на газ в Европе поперла в облака. Как то так совпало
И цена на нефть за последний год почти в 2 раза выросла, тут без войны никак
А УраПатриоты воевать поедут или только с дивана полаять? Если да, то я только рад что их численность сократиться.
Скорее всего УраРакеты полетят. А оттуда УраОтветка, которая может и либерастов цепануть, хотя они вообще не при чем
Все убытки от санкций вова слихвой компенсирует "пострадавшим" из списка Форбс. Чтобы не произошло они у нас богатеют, а остальное население затягивает пояса - ведь кругом враги.
Да вторглись бы уже давно и скорей закончили бы этот цирк .
Как говорится чья бы корова мычала.
Если вспомнить кто за последние 20 лет где начинал военные действия.... То у нас не будет ни одного пункта. А в тех точках где наши участвовали они везде находились на позиции защитников интересов коренного населения, а ни как не стороны агрессора.
Зато США не отметились по моему только на израильской границе.
23.12.2021 13:11
Fkt
А УраПатриоты воевать поедут или только с дивана полаять? Если да, то я только рад что их численность сократиться.
не все готовы лечь под чужую власть, как ты.
Из детей чиновников и олигархов сформировать спецподразделение белых беретов "Мажор" и отправить на Украину в качестве группы первого броска, чтобы своим патриотизмом показали пример остальным солдатам.
Вон у Толстого в "Войне и Мир" описано, как князь Болконский наблюдал атаку кавалергардов, когда рослые парни на рослых конях первыми врубились в войско Наполеона и все погибли, эта атака ему потом снилась
В таких новостях обязательно должны отметиться подпиндосники Какий и факнутый) они и отметились) видите их риторику) один радуется войне и сокращению численности народа России (в 13:11 речь именно об этом). Второй затягивает жалостливую песню, что на самом деле не враги вокруг, а милейшие и достойнейшие люди типа Бидона и Зели) а то, что по военной доктрине и США, и НАТО, они считают Россию своим врагом - это фигня)
Вашингтон заявил о новых мерах против Москвы, "каких вы раньше не видели"
таки интересно, это типа кузькиной мамы или ещё хлеще?
Пусть Димон Айфончик пошлет своего Айфончика, чтобы он айфоном перед хохлами повилял.
весь мир уже известили пиндосы , что Россия собралась напасть на украину, этот информационный шум уже месяц. И это при том что сама украина заявляет что воюет с Россией с 14 года.
Для чего это?
1. цена газа в европе более 2000 баксов за куб, не по вине газпрома.
кто то нажился на спекуляциях нашим газом по самое нихачу(средняя цена экспорта ниже 300 долларов у газпрома)
но виноват газпром, поляки требуют наказать паршивца...
2. разорили практически полевропы, бизнес не выдерживает такой дорогой энергетики.
устранили конкурентов для транснациональных корпораций.
3. Ввели электронный контроль населения проколов людей экспериментальной трансгенной вакциной мРнк.
В 1914 году вся страна радовалась началу войны с германцами, особенно Владивосток. Патриотизма в стране было выше крыши, но уже через пару лет настроение поменялось.
В 1941 ребятишки кричали, ура, война.
После ЛЮБОЙ войны становится хуже, потери не вернуть, даже если ты победил.
Российская военщина вплотную приблизилась к доблестным американским солдатам, которые прибыли на территорию Донбасса с дружественным визитом к ВС Украины.
так вроде санкции нам только на пользу, не?
В двух мировых войнах Россия понесла большие потери.В возможной третьей войне(если она,конечно,случится) ад будет заполняться врагами России вплотную.
23.12.2021 13:41
- гость -
никто не ждет горячую фазу войны
война идет современными способами: санкции, дезинформация окружения,
программирование детей на ненависть к России, программирование молодых на бездетность....
23.12.2021 13:47
- гость -
так вроде санкции нам только на пользу, не?
предлагаете отдать газ и нефть, лес и зерно бесплатно?
либерастов цепануть, хотя они вообще не при чем
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Убогоньких,обиженных умишком русскому человеку особо жалко...
23.12.2021 13:11
Fkt
А УраПатриоты воевать поедут или только с дивана полаять? Если да, то я только рад что их численность сократиться.------------------Сначала мы таких как ты пинками с дивана сгоним и пинками же впереди себя погоним, все равно кроме как на пушечное мясо вы ни на что не годитесь.
23.12.2021 14:01
- гость - Либерал это тот же педераст, только в политике.
14:03
"Владимир Путин в интервью российским и зарубежным журналистам в Красной Поляне подтвердил, что является "настоящим либералом и придерживается либеральных взглядов". "(с)
Вы это.... поаккуратнее там, что-ли
то 13:56
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Так вот как раз сначала было слово.Некому в России было обращать внимания на развернувшуюся вна Украине антироссийскую пропаганду?Которая продолжилась с разрушения советских памятников,"открытия музея голодомора", которую якобы организовал Кремль ( может тогда для уточнения грузин Иосиф Джугашвили?)).Пиндосы "вложились" в Украину до майдана в пределах 5 млрд долларов и 2,5 млрд после 2014 года.Вложились для обработки мозгов."Вложениия" дали результаты в виде 14 тысяч убитых за 7 лет.И они продолжают вкладываться.То же было после распада СССР и в других странах,начиная с Югославии."Разделяй и властвуй"-лозунг сильного с незапамятных времён.
"предлагаете отдать газ и нефть, лес и зерно бесплатно?"
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Ничего у тебя нет. Ты голодранец. (с)
А отдавать никто не предлагает. Для начала надо отстранить от власти над ресурсами тех, кто занимается не повышением благосостояния народа, а повышением благосостояния отдельной кучки лиц и укреплением их власти.
14:22
" Для начала надо отстранить от власти над ресурсами тех, кто занимается не повышением благосостояния народа, а повышением благосостояния отдельной кучки лиц и укреплением их власти." -----Призываете к свержению законно избранной власти? Вы это.... поаккуратнее там, что-ли.
Для начала надо отстранить от власти
А потом поставить у власти либерастов и войны не будет
Смысл той цитаты был,таков, что мол, ему многие советуют хорошенько прищучить вас,либералов.А он,вас жалеючи сказал, что сам придерживается либеральных взглядов )
Только совсем недавно даванул и многие через щели соседям(партнёрам) ломанулись ))
И назвал-то он вас толерантно и ласково-иноагенты.Хотя какие вы иноагенты-самые настоящие враги народа,особенно в наше тревожное время ))
23.12.2021 14:22
Павсекакий
а у кого есть?
при Навальном ты бы забогател....
Какий, и поставить во власть вора Навального?) Ты серьезно?)
А вам не кажется, деточка, что его место возле параши?) (с)
Будет власть в стране у либерастов и благосостояние народа будет расти и войны не будет. Так уже было в 90-е.
то 14:01(2) А их детки побегут в организацию "Молодёжная армия" поступать,корочки и значки получать.
И вообще, в первой половине прошлого века в одной цивилизованной стране в центре Европы была организована Имперская служба труда для прохождения трудовой повинности трудоспособных граждан.Тогда оттуда выходили сплошь патриоты страны.На все 100 %.
В наше тревожное время такая подобная европейская организация очень бы сгодилась.
Тот самый УраПатриот
Сначала мы таких как ты пинками с дивана сгоним и пинками же впереди себя погоним, все равно кроме как на пушечное мясо вы ни на что не годитесь.
ты бы поспешил, а то второй урок уже начался
Вообще, за укрепление собственных карманов за счёт государственного, народного добра одного отстранения от власти недостаточно. В СССР за такое вышку давали. Сейчас тоже такие статьи есть, но пока их не применяют, т.к. у преступников "хороший иммунитет".
В СССР либерастам и пропиндосам вышку давали
В СССР либерастам и пропиндосам вышку давали
если война с пиндосами начнется всяко может повернуться
15:07
Павсекакий====Ну а здесь кто с тобой поспорит? ( Как и в теме "незаметного" развития экономики в стране...
Смотрю, слушаю и понять не могу- о какой войне идет речь. с кем воевать? С Украиной, Польшей, с кем? сейчас проведем учения в Крыму десантников, к Батьке пару дивизий заедет с дружественным визитом, он приглашал в гости. И все, кто вякает, скажут, что не так поняли, не разобрались и поспешили, а если еще признаем независимость Донецка и Луганска, то и говорить больше не о чем будет.
А если не введет войска санкций не будет? Что-то мне подсказывает , что все равно будут.
Санкции это в принципе самоцель, а предлог всегда найдут.
Санкции применяют к тем , кто перестает быть послушным.
Вот акакий бы все инструкции пиндосов на ура исполнял, и жили бы мы все уже в тундре, в вечной мерзлоте
Американцы придумали вторжение России на Украину, напугались и пригрозили России жёсткими санкциями...