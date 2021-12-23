Вице-президент США Камала Харрис заявила, что США введут санкции против России, "каких вы раньше не видели", если Москва вторгнется на Украину. Она сказала в интервью CBS, что Белый дом ясно дал это понять в ходе прямых и телефонных бесед с российским президентом Владимиром Путиным.

Газета The New York Times пишет, что в течение последних восьми лет российское правительство "пропагандирует идею о том, что страна окружена врагами, продвигая эту идею в школах, армии, средствах массовой информации и Православной церкви". "Сейчас, когда Россия стягивает войска к границе с Украиной, неуклонная милитаризация общества при президенте России Владимире Путине приобретает всё большие масштабы и, похоже, приучила многих к мысли о том, что может начаться битва", – пишет автор статьи Anton Toanovsy.

Выступая перед российскими военными лидерами в начале этой недели, Путин настаивал на том, что Россия не хочет кровопролития, но готова ответить Западу "военно-техническими мерами".

Автор статьи уверен, что некоторые из новейших пропагандистских тактик включают четырёхлетнюю программу стоимостью 185 миллионов долларов, начатую Кремлём в этом году и направленную на резкое повышение патриотического воспитания россиян. Она (программа, – примечание редакции) включает в себя, по мнению автора, план по привлечению не менее 600 000 детей в возрасте 8 лет для вступления в ряды "Молодёжной армии".

"Власти активно продвигают идею войны", – сказал в своей приветственной речи редактор одной из российских газет Дмитрий Муратов, получивший в этом году Нобелевскую премию мира.

"Люди привыкают к мысли о её (войны, – примечание редакции) допустимости", – констатирует Toanovsy.

Несколькими днями ранее власти США заявили, что стремятся к сохранению присутствия своих товаров на российских рынках, при этом пригрозили ограничить импорт смартфонов и автозапчастей.