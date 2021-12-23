Четверг, 23 Декабрь, 23:04

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,36
€ 83,12
-2°


10318650 +25667
Обь
16см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги года: пресс-конференция Виктора ТоменкоБольшая пресс-конференция Путина 2021Новый год-2022
Новости

Своим дешевле: аудиторы подтвердили нарушения при продаже авто оператором капремонта края

, ИА "Амител"
В Счётной палате указали на "странную" оценку стоимости автомобиля Toyota, в результате которой машина якобы "ушла" родственнице директора вдвое дешевле рынка
Фото: официальный сайт регоператора Алтайского края

Фото: официальный сайт регоператора Алтайского края

Счётная палата Алтайского края завершила проверку регионального оператора Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов". Мероприятие велось на фоне расследования уголовного дела по факту продажи авто по якобы заниженной цене родственнице руководителя регоператора. Аудиторы подтвердили факты, ранее выявленные правоохранителями.

Некорректное сравнение

Проверка регоператора Счётной палатой закончилась ещё 3 декабря. На момент подготовки этого материала её результаты не были озвучены публично. Сейчас отчёт уже сформирован. Источник amic.ru в одном из краевых ведомств, знакомый с содержанием документа, поделился некоторыми деталями.

По данным собеседника, аудиторы Счётной палаты выяснили довольно интересные факты, которые ранее не озвучивались. Например, о том, что выбор подрядчика для оценки автомобиля перед продажей был проведён с нарушением конкурсных процедур. 

Сама процедура оценки авто вызвала вопросы у сотрудников Счётной палаты. Как утверждает собеседник, оценка автомобиля производилась на основе устной информации заказчика, копии ПТС и диагностического листа, предоставленного регоператором. Осмотр машины не проводился.

В отчёте об оценке говорится, что в процедуре был использован "сравнительный способ". При этом цена авто в документе оказалась в два раза ниже стоимости аналогов, взятых для сравнения.

Источник amic.ru, ссылаясь на информацию Счётной палаты, утверждает, что после процедуры автомобиль продан ООО "Постскриптум" за 361 тыс. рублей, хотя аналогичные машины стоят от 800 тыс. рублей. Транспортное средство было снято с баланса регоператора. Вместе с ним списали сигнализацию, литые диски и автомобильные коврики на сумму более 42 тыс. рублей.

Как идёт расследование уголовного дела 

Проверка НО "Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" началась в октябре текущего года. 

"В ходе проверки установлено, что не позднее 29.05.2021 года руководитель НО "Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" Пономарёв А.Д., используя своё служебное положение, заключил от имени фонда с ООО " Постскриптум" договоры продажи транспортного средства Toyota Corolla, госномер н793уу22, по заведомо (существенно) заниженной цене. Автомобиль был продан гражданину Олейнику Ю.В., а 29.05.2021 года – родственнице Пономарёва А.Д.", – утверждается в материалах следствия (документ есть в распоряжении редакции). Изначально, по мнению правоохранителей, события могли быть квалифицированы как присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ). Такое преступление может грозить шестью годами лишения свободы.

Однако уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения"). Максимальный срок лишения свободы по этой статье также составляет шесть лет.

По информации amic.ru, в настоящий момент уголовное дело расследует следственная часть главного Следственного управления алтайского главка МВД. 

Кого допросили и обыскали правоохранители

С 15 по 19 декабря полицейские вызывали на допрос пятерых сотрудников фонда. Среди них заместитель генерального директора по общим и правовым вопросам Сергей Янголь, заместитель генерального директора по координации капитального ремонта и закупок Лилия Новолокина, главный бухгалтер Людмила Родичева. 

На допросы 23 декабря также вызваны руководитель юридического отдела Алексей Соловьёв и помощник руководителя по работе со СМИ Ольга Галютина.

У Сергея Янголя также изъяты фотографии автомобиля и оригиналы протокола заседания правления фонда, на котором принималось решение о продаже транспортного средства, и уведомление, направленное по этому поводу в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

По информации amic.ru, правоохранители также изъяли путевые листы, по которым передвигался автомобиль.

По информации amic.ru, 7 декабря текущего года у директора фонда Александра Пономарёва и его родственников прошли обыски, а 10 декабря правоохранители побывали у Олейника, который был первым звеном в цепочке продаж авто. Оперативники искали автомобиль, но не нашли.

Amic.ru пытался получить комментарии по озвученным в материале фактам у директора НО "Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" Александра Пономарёва. Однако на момент подготовки публикации Александр Пономарёв оказался недоступен. На звонок на мобильный телефон он не ответил, в приёмной регоператора связать с руководителем отказались, посоветовав обратиться в пресс-службу. 

Помощник директора по работе со СМИ Ольга Галютина на вопросы корреспондента ответила в письме лаконично.

"НО РО Алтайского края "Фонд капитального ремонта МКД" не вправе комментировать результаты расследования уголовного дела. В целях установления объективной истины по делу региональный оператор сотрудничает со следствием", – указано в документе. – Вопрос об итогах проверки со стороны Счётной палаты оставляем без комментариев, так как не имеем её результатов”.

Александр Пономарёв назначен на должность руководителя НО "Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" в марте 2014 года. 
"При подборе кандидата учитывалось мнение общественности. Чтобы не допустить коррупционного сценария деятельности фонда, структуру возглавил "надёжный человек из надёжной сферы", – комментировал назначение возглавлявший тогда регион Александр Карлин.
Ранее Александр Пономарёв руководил главком регионального Следственного комитета, а до этого работал на руководящих должностях в прокуратуре.

Автор:
Иван Анатольев корреспондент +73852594466

Комментарии

23.12.2021 12:37
- гость -

Хапают как могут.

23.12.2021 12:37
гость

Уволить с утратой доверия! Пущай побегает потом поищет куда трудоустроиться! Мы то бегаем в 45 лет - никому не нужны.

23.12.2021 12:38
- гость -

В любой конторе, где "списываются" автомобили и прочие ништяк. Можно проводить расследования по любой сделке.
Попробуйте с улице попасть на эти торги, хотя вроде-бы инструменты для этого есть.
Но у всех есть родственники, а у многих просто коммерческая жилка

23.12.2021 12:39
Держите в курсе

Ну вот как такому дельцу доверяют миллиард народных денег?

23.12.2021 12:46
-

наслышана о полной безграмотности этого «надёжного» человека

23.12.2021 12:59
гость

странно что такой человек ещё на должности почему Минстрой ничего не делает

23.12.2021 13:01
Минстрой ау!

Не понятна позиция главка этого фондика почему до сих пор на должности?! Я вот за свои кровные оченно волнуюсь! Аут из профессии дирехтур!

23.12.2021 13:36
- гость -


23.12.2021 12:37
гость
То что ты в 45 ни кому не нужен, это только твой минус. Ты и в 20 лет не был ни кому нужен.

23.12.2021 13:41
- гость -

ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, КАК ВОРУЮТ ОНИ ИЗ НАШИХ ВЗНОСОВ....

23.12.2021 13:42
Такие дела

23.12.2021 13:36
- гость -
Это точно соглы

23.12.2021 13:44
Гость

Хочется надеяться, что по результатам расследования в руководство придут более надежные люди.

23.12.2021 14:33
Минстрою плевать

Поговаривают что подрядчики перестали заносить подати Пономареву, так он их в отместку штрафами обложил-задавил. Теперь строителям впору банкротиться и уходить из Фонда бросая недоделанные дома на произвол

23.12.2021 15:03
- гость -

Нет в мире кроме России у чиновников служебного транспорта. Тем более сейчас на дворе цифра.

23.12.2021 15:34
Елисейка

Мерзкий склочник, даже телевизор из подвала утащил, любитель накрытых столов и байства!!! Интриган и сплетник , фу а не мужчина ...

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
22:45
Житель Барнаула показал фильтр для питьевой воды, который за три дня забился глиной. Видео 0
22:14
На Алтае пенсионерка задушила знакомую и пошла спать 0
21:45
"Жизнь сложна и разнообразна". Путин высказался о пытках в российских колониях 0
21:15
В алтайском Минтрансе рассказали, как будут развивать транспортную инфраструктуру 0
20:45
"Шлёп, шлёп, шлёп". О чём Владимир Путин рассказал на большой пресс-конференции-2021 2
20:32
"Мы, наверное, всем надоели". Самые яркие цитаты Путина с большой пресс-конференции-2021 0
20:16
С пользой для дела: в столице Алтая не желающих платить алименты бросили на расчистку улиц 0
19:43
"Уникальные люди": Путин назвал сибиряков "золотым фондом" России 2
19:24
Парикмахерскую в Барнауле закрыли за нарушение антиковидных ограничений 4
19:08
Путин пообещал разобраться с нехваткой угля в районах Алтайского края 7
19:01
Активисты ЕР совершили почти 300 тысяч выездов для помощи врачам в 2021 году 0
18:52
За год в детских садах Барнаула появилась почти 1000 новых мест 0
18:45
Путин заявил о готовности выступить адвокатом Деда Мороза в деле против питерского юриста 1
18:31
Путин поручил уделить внимание транспортной инфраструктуре малых городов 0
18:15
Президент России потребовал от США дать немедленные гарантии о приостановке расширения НАТО 1
18:01
Telegram догоняет WhatsApp по объёму мобильного трафика в Алтайском крае 1
17:45
"Давайте перевернем эту страницу". Путин рассказал про "отравление" Навального 0
17:31
Артемия Лебедева вызвали к следователю из-за оскорбления святых мощей 4
17:21
Путин рассказал, с чем связана высокая смертность от коронавируса 4
17:14
Руководители кооператива, где при уборке снега погибли рабочие, получили условные сроки 1
17:10
Президент объяснил, откуда берутся новые волны COVID-19 3
17:04
Путин: уровень безработицы опустился ниже допандемийных значений 3
17:01
Россельхозбанк предоставил новый цифровой ресурс для животноводов 0
16:46
Путин надеется, что в 2022 году Россия достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу 11
16:35
В Бурятии из-за пожара на ТЭЦ введён режим ЧС 0
16:28
Зарплаты растут, безработица падает. Путин оценил деятельность кабмина и ЦБ в пандемию 13
16:28
Алтай вошёл в число регионов – лидеров по восстановлению сельского хозяйства 0
16:13
Новый бюджет Бийска приняли вопреки протесту КПРФ из-за недостаточной "социальности" 0
15:59
Началась большая пресс-конференция Владимира Путина 12
15:51
МТС и администрация Бийска установили умное видеонаблюдение на Коммунальном мосту 0
15:46
Эксперт предрёк падение цен на жильё на 3-5% 2
15:31
Менее 500 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае 6
15:20
41% жителей Алтайского края не поверили в вакцины даже после роста заболеваемости ковидом 21
15:07
За непослушание: жительница Саратовской области жестоко расправилась с детьми 7
15:01
Не бойся. Барнаульский психолог откроет центр поддержки больных сахарным диабетом 0
14:57
Журналистов перед встречей с Путиным обрабатывают серебром 10
14:45
Правительство разрешило регионам самостоятельно определять тарифы на электричество 3
14:34
Как в сказке. В парке "Изумрудный" нарядили новогоднюю ёлку 4
14:14
Алтайская молодёжь потратила почти 6 млн рублей по "Пушкинской карте" 1
14:04
Проектировщик рассказал, что будет c новым корпусом АлтГУ 4
14:01
"Единая Россия" рассказала о первых законодательных итогах работы 2
13:56
Симптомы заражения "омикрон"-штаммом коронавируса могут проявиться уже через сутки 2
13:46
Депутат АКЗС поможет замерзающему детсаду в Косихинском районе 5
13:29
Барнаульцев приглашают на новогодние гулянья в парк "Арлекино" 4
13:17
Глава Барнаула Вячеслав Франк снова опустился в национальном рейтинге мэров 21
13:11
"Были времена". Эксперт объяснил, почему в Барнауле не работают федеральные застройщики 1
13:03
Новогоднее настроение в билайн: оператор дарит годовую скидку 40% на тариф 4
12:55
США пригрозили России новыми более жёсткими санкциями 43
12:46
Алтайский суд наказал предпринимателя из Томска за торговлю мясом через взятки 0
12:34
Предстоящая посевная кампания на Алтае может сорваться из-за отсутствия удобрений 9
12:18
Своим дешевле: аудиторы подтвердили нарушения при продаже авто оператором капремонта края 14
12:05
Кинологи проверяют новосибирское метро из-за сообщений о минировании 0
11:52
Известный алтайский фермер рассказал, почему рекордный урожай в крае не поможет экономике 16
11:39
Россияне стали закупать валенки и шубы из-за аномальных холодов 5
11:30
Полёт в онлайне. Tele2 предлагает клиентам безлимитный интернет на борту самолётов 2
11:21
Более 207 млрд рублей жители Алтайского края накопили на банковских счетах 19
11:09
В краевом Минздраве рассказали, какой будет строящаяся поликлиника горбольницы № 3 8
10:56
Магнитная буря обрушится на Алтайский край к концу рабочей недели 2
10:46
Когда платить за свет в декабре. Задай вопрос экспертам БГЭС
Обратиться к специалистам БГЭС в онлайн-режиме на сайте amic.ru можно до 15:00
10:42
Барнаульцы потребовали у главы Минспорта Перфильева сохранить спорткомплекс "Обь" 11
10:29
Поджигатель томской "Ленты" может получить пять лет колонии 23
10:16
Представители СМИ-иноагентов аккредитованы на пресс-конференцию с Путиным 3
10:01
В Новосибирске состоится международная выставка для строителей и дизайнеров 2
09:51
Некоторые медики на Алтае не получают ковидные выплаты, так как не контактируют с больными 3
09:39
"Из-за жилья никто не уезжает". Как застройка Барнаула влияет на убыль населения 13
09:25
Владелец первой платной горки в Барнауле рассказал, за что с посетителей берут деньги 50
09:12
В ПФР рассказали, как в 2022 году изменится возраст выхода на пенсию 6
08:53
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР 19" 13
08:33
Неизвестные повредили народный обелиск "Журавли" в Рубцовске 23
08:18
В ВОЗ спрогнозировали дальнейшую ситуацию с коронавирусом в мире 2
08:11
Три "свечки" и школа. В Барнауле скорректировали план застройки огромного квартала в центре 33
08:03
Психически нездоровая женщина попыталась зарезать сына на Алтае 4
07:47
Никаких неоновых оттенков: в чём встречать Новый, 2022 год, чтобы тигр принёс удачу? 3
07:32
Море, горы, города. Куда летят жители Барнаула на новогодние каникулы и сколько стоят туры 4
07:17
Какие фильмы посмотреть перед Новым годом, чтобы создать праздничное настроение 4
07:03
23 декабря состоится большая пресс-конференция Владимира Путина 66
06:48
Что нескучного подарить коллегам и друзьям на Новый год 0
06:33
Попытка № 2: Депутаты АКЗС предложили уменьшить налоги для малого бизнеса 16
06:16
Что-то пошло не так: когда Дед Мороз – это страшно 0
06:01
Небольшой снег и до +2 градусов. Прогноз погоды в Алтайском крае на 23 декабря 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.