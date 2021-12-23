Своим дешевле: аудиторы подтвердили нарушения при продаже авто оператором капремонта края

Счётная палата Алтайского края завершила проверку регионального оператора Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов". Мероприятие велось на фоне расследования уголовного дела по факту продажи авто по якобы заниженной цене родственнице руководителя регоператора. Аудиторы подтвердили факты, ранее выявленные правоохранителями.

Некорректное сравнение

Проверка регоператора Счётной палатой закончилась ещё 3 декабря. На момент подготовки этого материала её результаты не были озвучены публично. Сейчас отчёт уже сформирован. Источник amic.ru в одном из краевых ведомств, знакомый с содержанием документа, поделился некоторыми деталями.

По данным собеседника, аудиторы Счётной палаты выяснили довольно интересные факты, которые ранее не озвучивались. Например, о том, что выбор подрядчика для оценки автомобиля перед продажей был проведён с нарушением конкурсных процедур.

Сама процедура оценки авто вызвала вопросы у сотрудников Счётной палаты. Как утверждает собеседник, оценка автомобиля производилась на основе устной информации заказчика, копии ПТС и диагностического листа, предоставленного регоператором. Осмотр машины не проводился.

В отчёте об оценке говорится, что в процедуре был использован "сравнительный способ". При этом цена авто в документе оказалась в два раза ниже стоимости аналогов, взятых для сравнения.

Источник amic.ru, ссылаясь на информацию Счётной палаты, утверждает, что после процедуры автомобиль продан ООО "Постскриптум" за 361 тыс. рублей, хотя аналогичные машины стоят от 800 тыс. рублей. Транспортное средство было снято с баланса регоператора. Вместе с ним списали сигнализацию, литые диски и автомобильные коврики на сумму более 42 тыс. рублей.

Как идёт расследование уголовного дела

Проверка НО "Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" началась в октябре текущего года.

"В ходе проверки установлено, что не позднее 29.05.2021 года руководитель НО "Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" Пономарёв А.Д., используя своё служебное положение, заключил от имени фонда с ООО " Постскриптум" договоры продажи транспортного средства Toyota Corolla, госномер н793уу22, по заведомо (существенно) заниженной цене. Автомобиль был продан гражданину Олейнику Ю.В., а 29.05.2021 года – родственнице Пономарёва А.Д.", – утверждается в материалах следствия (документ есть в распоряжении редакции). Изначально, по мнению правоохранителей, события могли быть квалифицированы как присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ). Такое преступление может грозить шестью годами лишения свободы.

Однако уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения"). Максимальный срок лишения свободы по этой статье также составляет шесть лет.

По информации amic.ru, в настоящий момент уголовное дело расследует следственная часть главного Следственного управления алтайского главка МВД.

Кого допросили и обыскали правоохранители

С 15 по 19 декабря полицейские вызывали на допрос пятерых сотрудников фонда. Среди них заместитель генерального директора по общим и правовым вопросам Сергей Янголь, заместитель генерального директора по координации капитального ремонта и закупок Лилия Новолокина, главный бухгалтер Людмила Родичева.

На допросы 23 декабря также вызваны руководитель юридического отдела Алексей Соловьёв и помощник руководителя по работе со СМИ Ольга Галютина.

У Сергея Янголя также изъяты фотографии автомобиля и оригиналы протокола заседания правления фонда, на котором принималось решение о продаже транспортного средства, и уведомление, направленное по этому поводу в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

По информации amic.ru, правоохранители также изъяли путевые листы, по которым передвигался автомобиль.

По информации amic.ru, 7 декабря текущего года у директора фонда Александра Пономарёва и его родственников прошли обыски, а 10 декабря правоохранители побывали у Олейника, который был первым звеном в цепочке продаж авто. Оперативники искали автомобиль, но не нашли.

Amic.ru пытался получить комментарии по озвученным в материале фактам у директора НО "Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" Александра Пономарёва. Однако на момент подготовки публикации Александр Пономарёв оказался недоступен. На звонок на мобильный телефон он не ответил, в приёмной регоператора связать с руководителем отказались, посоветовав обратиться в пресс-службу.

Помощник директора по работе со СМИ Ольга Галютина на вопросы корреспондента ответила в письме лаконично.

"НО РО Алтайского края "Фонд капитального ремонта МКД" не вправе комментировать результаты расследования уголовного дела. В целях установления объективной истины по делу региональный оператор сотрудничает со следствием", – указано в документе. – Вопрос об итогах проверки со стороны Счётной палаты оставляем без комментариев, так как не имеем её результатов”.

Александр Пономарёв назначен на должность руководителя НО "Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" в марте 2014 года.

"При подборе кандидата учитывалось мнение общественности. Чтобы не допустить коррупционного сценария деятельности фонда, структуру возглавил "надёжный человек из надёжной сферы", – комментировал назначение возглавлявший тогда регион Александр Карлин.

Ранее Александр Пономарёв руководил главком регионального Следственного комитета, а до этого работал на руководящих должностях в прокуратуре.