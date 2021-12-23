Инкубационный период "омикрон"-штамма коронавируса составляет от трёх до шести дней, но иногда симптомы могут проявиться уже на следующие сутки после заражения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов Роспотребнадзора.

"Учитывая способность нового штамма быстрее распространяться, есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта", – говорят эксперты.

Отмечается также, что рост числа заражённых и увеличение скорости распространения вируса связано с тем, что у "омикрон"-штамма короткий реабилитационный период.

Ранее в ВОЗ заявили, что коронавирус находится на пути к тому, чтобы стать эндемичным, однако это не значит, что он будет не опасным.