"Были времена". Эксперт объяснил, почему в Барнауле не работают федеральные застройщики

В ближайшие годы в Барнаул вряд ли зайдут федеральные застройщики: несмотря на двукратный рост цен на квартиры, рынок жилья краевой столицы не интересен крупным девелоперам. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказал руководитель компании "АрхИ Групп" Андрей Суртаев. По его словам, в Барнауле нет сверхприбыли, которая привлекает гигантов отрасли.

Себестоимость и прибыль

С весны 2020 года стоимость квартир в Барнауле выросла почти в два раза. Сейчас, по информации риелторов, малогабаритное жильё в центре города стоит около 100 тыс. рублей за "квадрат". Цены выросли во многом из-за удорожания строительных материалов и ажиотажного спроса, напомнил Андрей Суртаев.

"Стоимость строительства выросла, потому что инфляция в стране очень высокая: все монополисты резко подняли цены в прошлом году. Мы помним, что в начале 2021 года металл стоил 40 тыс. рублей (за тонну, – прим. ред.), в конце года – больше 100 тыс. рублей. Строительство – металлоёмкая отрасль, выросло за счет стоимости строительных материалов. Сыграл и ажиотажный спрос. Когда в прошлом году ввели льготную ипотеку, спрос рождает предложение", – отметил эксперт.

По его словам, несмотря на ажиотаж, застройщики максимально сдерживают рост цен: окончательную стоимость квартир они устанавливают исходя из себестоимости и прибыли. Бесконтрольно увеличивать доходность компании не могут, так как в этом случае покупатели могут уйти к другим застройщикам, предлагающим более дешёвые квартиры.

"Застройщиков на рынке много, в пять-десять раз цены никто не повысит, потому что есть конкуренты, которые могут снизить стоимость. Сейчас на рынке такая цена, какая позволяет продавать и иметь какую-то прибыль. Если дохода не будет, какие-то застройщики уйдут с рынка. Сверхприбыли в строительстве сейчас нет. Я помню, что в 2008 году себестоимость была 15 тыс. рублей, а продавали по 45 тыс. рублей. Были такие времена. Сейчас этого нет", – сказал Суртаев.

Привет, юг

Если бы на рынке Барнаула была сверхприбыль, это бы сразу привлекло федеральные компании. Но компании из других регионов к нам пока не зашли.

"Зачем они сюда придут? Какую-то прибыль ловить? То, что сейчас происходит в Барнауле, происходит по всей стране: в Москве, на юге, в Крыму. Если у московской компании есть какой-то московский ресурс, зачем ей в Барнауле строить?" – отметил эксперт.

Зато в погоне за доходностью алтайские компании уходят в другие регионы. Они уже работают в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Сочи.

"Новосибирск растёт (по числу жителей, – прим. ред.), а Барнаул уменьшается. В других городах выше гарантия быстрых продаж. Была и разница в цене: в Новосибирске жильё было дороже, Питер дороже продаётся, Сочи. У каждой компании есть ресурс. Если у неё есть возможности построить там, где больше доходность с квадратного метра, они уходят", – сказал он.