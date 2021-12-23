Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

До Нового года остаётся чуть больше недели, и улицы Барнаула продолжают преображаться. Праздничное настроение пришло и в барнаульский парк "Изумрудный". Здесь на главной аллее нарядили живую ель, а у её основания сделали снежный барельеф. Вход в парк с украшенными колоннами стал просто волшебным.

Напомним, уже второй год в "Изумрудном" проводится масштабная поэтапная реконструкция. В 2021 году здесь обновили центральную аллею, установили два детских городка, четыре малые спортивные площадки и совсем недавно презентовали зону для выгула собак. В конце декабря планируется завершить сооружение беседки-сцены и малой беседки, рассказал у себя на странице Facebook управляющий территорией Владислав Вакаев. Также в парке было высажено более 400 крупномерных деревьев. Всего в этом году на реконструкцию было выделено 90 млн рублей (70% – средства краевого бюджета, 30% – городского).

В 2022 году в парке большие планы по возрождению пруда и ремонта моста. Кроме этого, запланировано обустройство павильона визит-центра и проката, ремонт входов и ограждения со стороны проспекта Комсомольского, озеленение территории, строительство беседок для проведения мероприятий. В следующем году на реконструкцию парка правительством края будет выделено порядка 60 млн рублей, еще столько же – из городского бюджета.