Регионам России разрешили самостоятельно определять тарифы на электроэнергию. Об этом сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения внесли в постановление правительства № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике". Теперь субъекты смогут самостоятельно определять минимальный объём потребления, который можно получить по льготному тарифу. Также регионы смогут регулировать тарифы по группам населения.

Ранее подобные возможности были только у Крыма и Севастополя, но теперь власти решили распространить функцию на все регионы России.

Ранее сообщалось, что правительство установило темпы роста тарифов на электроэнергию в РФ в 2022-2024 годах. Для населения рост составит 5% ежегодно, также увеличатся тарифы на передачу электроэнергии.