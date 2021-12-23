Страшная трагедия произошла в Саратовской области: мать двоих детей – восьмилетнего мальчика и пятилетней девочки – задушила их и выбросила в овраг замерзать. По данному факту прокуратура уже возбудила уголовные дела.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 43-летняя жительница села Прокудино Аткарского района Вера Зайцева сначала душила малышей шарфом, а когда те перестали подавать признаки жизни, вынесла их тела в овраг и скрылась.
По словам Зайцевой, на такой шаг она решилась из-за того, что дети плохо себя вели и не слушались.
В результате мальчик умер, девочку удалось спасти, но её состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое. Сейчас ребёнок находится в реанимации.
В областной прокуратуре рассказали, что горе-мамаше придётся ответить за убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью, и покушение на убийство двух малолетних.
Полицейским Зайцева сказала, что решила расправиться с детьми, потому что "не видела их будущего".
Ранее сообщалось, что на Алтае пожилая женщина решила убить сына и нанесла ему ножевые ранения. Её отправили на принудительное лечение. Ещё один житель края получил три года колонии за покушение на жизнь своего сына.
Комментарии
Офигеть!!!!!!
Бороться надо с алкаголиками, а не бедностью.
мамаша маткапитал освоила - далее наверное дети и не нужны. А мы и дальше будем такой контингент содержать на свои налоги. И мамашка эта даже когда она будет в тюрьме - мы тоже будем ее содержать...
решила расправиться с детьми, потому что "не видела их будущего".
А когда рожала в 35 и 38 видела будущее?!..
Ну многие не видят будущего для детей в России, что теперь всех убивать из-за этого?
Вот результат раздачи маткапитала кому попало. Слушайте дальше сказочник, как у нас всё хорошо
ЖЕСТЬ.