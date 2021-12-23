Страшная трагедия произошла в Саратовской области: мать двоих детей – восьмилетнего мальчика и пятилетней девочки – задушила их и выбросила в овраг замерзать. По данному факту прокуратура уже возбудила уголовные дела.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, 43-летняя жительница села Прокудино Аткарского района Вера Зайцева сначала душила малышей шарфом, а когда те перестали подавать признаки жизни, вынесла их тела в овраг и скрылась.

По словам Зайцевой, на такой шаг она решилась из-за того, что дети плохо себя вели и не слушались.

В результате мальчик умер, девочку удалось спасти, но её состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое. Сейчас ребёнок находится в реанимации.

В областной прокуратуре рассказали, что горе-мамаше придётся ответить за убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью, и покушение на убийство двух малолетних.

Полицейским Зайцева сказала, что решила расправиться с детьми, потому что "не видела их будущего".

Ранее сообщалось, что на Алтае пожилая женщина решила убить сына и нанесла ему ножевые ранения. Её отправили на принудительное лечение. Ещё один житель края получил три года колонии за покушение на жизнь своего сына.