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Проектировщик рассказал, что будет c новым корпусом АлтГУ

, ИА "Амител"
Проект 12-этажного здания на пл. Сахарова не согласовали на градсовете, который проходил в ноябре

Проект нового корпуса АлтГУ на площади Сахарова, который забраковали на градсовете в ноябре, сейчас дорабатывают и готовят представить на повторное заседание комиссии. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказал руководитель компании "АрхИ Групп" Андрей Суртаев.

Эксперт напомнил, что подрядчика, который должен был проектировать корпус АлтГУ, выбирали с помощью конкурса. Компания "АрхИ Групп" стала единственной, представлявшей Алтайский край, остальные заявители были из других регионов.

"Если бы не мы выиграли, выиграла бы компания из Перми. Общественный резонанс прошёл, мы провели внутренний конкурс среди архитекторов – их было девять из Барнаула, один – из Татарстана. Мы собрали членов жюри, выбрали честным голосованием лучший проект. Вместе с Александром Дерингом (архитектор, руководитель мастерской "Классика", автор проекта-победителя, – прим. ред.) начали готовить проектную документацию, с расчётами, нормативами", – отметил эксперт.

Однако градсовет проект отклонил и отправил на доработку. Эксперты, помимо несоответствия градостроительным нормативам, обратили внимание, что здание в 12 этажей слишком высокое для площади Сахарова. К тому же оно, вероятно, создаст пробку на пересечении ул. Димитрова и пр. Социалистического. Сейчас авторы готовят обоснование на эти замечания, а после представят проект на повторное рассмотрение.

"Мы обратились в комитет по благоустройству Барнаула с предложением расширить улицу Дмитрова. Они в письме ответили, что это бессмысленно: дополнительный корпус не повлияет на загрузку улицы. Он и сейчас не сильно загружен. Есть проблемные участки, но перекрёсток Димитрова – Социалистический не в их числе. Даже если его закрыть, дорожная ситуация не изменится", – отметил Андрей Суртаев.  

Также он считает, высокое здание не навредит панораме площади Сахарова: "Все люди привыкают к картине из окна. Если что-то новое появляется – кто-то сопротивляется. Можно сопротивляться и оставить всё как есть в Барнауле".

Каким будет корпус? 

Здание, согласно проекту, состоит из двух корпусов (северного и южного), соединённых пространством рекреации и коворкингом. На втором этаже запланированы столовая, библиотека и другие общественные пространства. 

В одном из корпусов (северном) разместят учебные аудитории, гардероб. Предусмотрен также большой актовый зал на 700 человек. При этом актовый зал планируют сделать с эксплуатируемой кровлей. Например, летом предлагают её использовать как амфитеатр для проведения концертов.

В южном блоке запланированы только лаборатории и кабинеты сотрудников университета. Со стороны улицы Димитрова разместят двухуровневую парковку.

Автор:
Алёна Жукова журналист +73852594466

Комментарии

23.12.2021 16:13
- гость -

Красивое здание. Только елочки и прочие кустики на этой крыше-лестнице сразу загнутся.

23.12.2021 18:03
- гость -

Новострой высотный веет азиатчиной.
Старый центр обычно берегут, но у нас в Барнеаполе свои порядки.

23.12.2021 20:25
Пионер

Красивое здание. Только елочки и прочие кустики на этой крыше-лестнице сразу загнутся.

Угараешь? Где оно красивое? Коробас из 90-х с парой витражей. Команда Суртаева может гораздо лучше

23.12.2021 21:18
Александр Россинский

Положение в университете с аудиториями ,лабораториями,помещениями просто катастрофическое! К примеру музыканты,которые просто нарасхват в крае ,имея более десяти дипломов престижных международных конкурсов,занимаются то в подвале,то в классах в 6-10 квадратных метров. Лаборатории для других факультетов просто нищенские,а они имеют высокие оценки в мировой науке.Что касается проекта,то на его критике зарабатывают паблисити чаще люди,которые не понимают ,что край теряет молодёжь,которая уезжает в поисках лучшей доли и комфорта. Надо заметить,что новые заметные объекты исторически вызывали оглушительную критику,стоит вспомнить хотя бы Эйфелеву башню. Серьёзные проекты врастают в пространство годами. Так,что если разделить критиков на группы,то серьёзных и понимающих из них можно с успехом убедить в необходимости строительства по представленному проекту.

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