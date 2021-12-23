Следующий год может стать благоприятным периодом для покупки жилья, так как цены на недвижимость снизятся на 3-5%. Об этом рассказал в интервью РИА Новости управляющий директор "Открытие Research" банка "Открытие" Константин Енин.

По его словам, определяющим фактором к снижению цен может стать завершение программы льготной ипотеки на новое жильё.

Енин напомнил, что пока на цены влияют факторы, стимулирующие рост недвижимости. Он считает, что в следующие несколько лет рынок устремится к так называемой сезонности, которая оказывала влияние на спрос и предложение раньше.

"Первым и главным таким фактором станет низкий уровень доступности ипотеки, из-за чего упадёт спрос", – пояснил эксперт.

Он уверен, что застройщики будут стремиться делать скидки, чтобы выполнять планы продаж, банки также будут заинтересованы в выдаче средств, если не по ипотеке, так по кредитам и счетам эскроу (специальные банковские счета, которые используются для снижения рисков при оформлении какой-либо сделки, – прим. редакции).

Вторым фактором снижения цен, по мнению Енина, станет развитие индивидуального жилищного строительства и территорий.

Напомним, что спрос на жильё в России снижается с июля этого года. Тем не менее в Алтайском крае цены на недвижимость резко подскочили. С сентября средняя стоимость "квадрата" в готовых квартирах увеличилась с 65,5 до 67,7 тыс. рублей.