Не бойся. Барнаульский психолог откроет центр поддержки больных сахарным диабетом

Аспирант АлтГУ (факультет психологии) Анна Кислых вошла в число 15 победителей первого в Сибири реалити-шоу "Фабрика бизнес-идей". Она разработала проект по открытию центра психологической адаптации людей с сахарным диабетом. Говорит, что этот конкурс помог ей встать на нужные рельсы. Как именно и зачем вообще нужен такой центр, она рассказала в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле".

– Анна, почему ваша инициатива касается именно больных сахарным диабетом?

– Над проблемой адаптации болеющих детей и подростков, а акцент именно на них, я работаю последние три года в рамках научной диссертации. А ещё я тружусь в Центре охраны материнства и детства, консультирую родителей и детей. Поэтому над темой проекта для "фабрики" долго не думала.

– А зачем детям и подросткам с сахарным диабетом нужна адаптация?

– Подростковый период сам по себе кризисный, а тут ещё накладывается заболевание. Тревожность, агрессия, низкая самооценка, доходит даже до суицидальных мыслей – пережить такое самостоятельно очень тяжело. Задача специалистов центра психологической адаптации – показать, что с таким заболеванием можно жить качественно и не хуже, чем остальные. Просто надо соблюдать некоторые ограничения.

– Как вы узнали о конкурсе?

– От преподавателей ещё в прошлом году. И даже приняла участие с тем же проектом. К сожалению, финальная презентация совпала с вылетом в Санкт-Петербург. Но всё не случайно. Сейчас я понимаю, что тогда я не была ещё полноценно погружена в проект, как сейчас. Да и прошло всё для меня легко и непринуждённо.

– И почему решили идти именно с этим проектом?

– Это очень актуальная проблема. Количество заболевших систематически растёт. Если ещё некоторое время назад впервые выявленных больных привозили раз в месяц, то сейчас почти каждый день. Часто и ребёнок, и родители долгое время не знают о заболевании, потому что сахарный диабет может проявляться не сразу. А потому первая реакция на выставленный диагноз – отрицание. Кстати, мы и с родителями работаем. Рассказываем, как это принять и как взаимодействовать с ребёнком. Ему и так страшно, а если ещё и взрослые будут показывать страх и неуверенность – это крах.

– А как всё это связано с бизнесом?

– Есть потребность в консультировании, групповых формах работы, но не все могут за это заплатить. Мой проект про социальное предпринимательство. Так что источники финансирования – гранты и другая господдержка.

– Как проходила "фабрика"?

– Сначала был предварительный отбор. Мой проект прошёл его в прошлом, и в этом году. Я дистанционно выступила с презентацией перед экспертами. Лично представлять свой проект было бы намного проще, потому что ты сразу видишь реакцию слушателей.

Затем была проектная мастерская, что мне тоже очень понравилось. Хотя довольно сложным было задание по подсчёту метрик, нужно было показать, как мы можем увеличить свой доход. Но мой проект был чётким и обоснованным, мне не пришлось придумывать актуальность, ценности.

Также мы выполняли разные задания, в том числе и на командообразование.

– Кто из конкурентов по "фабрике" запомнился больше остальных.

– Проект поддержки счастливой старости (спорт и досуг людей возраста 60+) двух молодых людей, обоих зовут Егорами. Они тоже стали победителями.

– С кем из действующих предпринимателей удалось пообщаться и какую помощь они вам оказали?

– Нашими наставниками были Денис Матис и Валентина Шилова. Кстати, изначально я подавала заявку, в общем-то, только ради участия. Но после встречи с этими людьми я полностью переоценила своё видение. Я-то думала, что на мой проект нужно много денег, помещение с ремонтом, штат сотрудников. А Денис Матис рассказал, как я могу запуститься буквально завтра и почти без вложений.

Валентина Шилова помогла осознать, чем наполнить проект и как выйти с ним на уровень всего региона или даже Сибири. Это всё настолько меня зарядило, что я даже спать не могла.

– И когда же запускается проект?

– В январе 2022 года. Уже есть помещение, потенциальные сотрудники, сейчас разрабатываем продукты: консультирование и ведение тренингов.

– А удалось бы открыть центр без "Фабрики бизнес-идей"?

– Наверное, когда-то бы это произошло, но в другом формате. Меня смущала узость сферы. Но я поняла, что именно с этого нужно начинать, а потом уже выходить на расширение целевой аудитории.

– Что самое важное дал вам этот конкурс?

– Это экспертная оценка моего проекта. Все меня похвалили и призвали запускаться без лишних раздумий. Это было очень ценно. А ещё проект помог мне вырасти: я провела детализацию своей идеи, чётко осознала, чего хочу.

Справка

"Фабрику бизнес-идей" уже второй год проводит центр "Мой бизнес". Участие в проекте принимают школьники старших классов, студенты и молодёжь (до 35 лет) Алтайского края. Цель – научить подрастающее поколение бизнесу, помочь написать и воплотить в жизнь их проекты. В 2021 году было 15 победителей с проектами от препаратов лечения пчёл до детских игрушек.

Центр "Мой бизнес"

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