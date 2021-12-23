Журналистов перед встречей с Путиным обрабатывают серебром

Журналистов, которые примут участие в большой пресс-конференции Владимира Путина, перед входом обрабатывают частицами серебра.
Каждый участник конференции должен 10 секунд провести в рамке для санобработки и только после этого им разрешают войти.
Тем, кто уже зашёл в здание, предлагают мандаринку и чашечку чая.
Напомним, пресс-конференция начнётся в 12:00 по московскому времени.
Трансляцию будут вести все центральные телеканалы, ряд крупных интернет-СМИ и некоторые радиостанции. Например, в прошлом году это делали Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", ОТР, "Вести ФМ", "Маяк" и "Радио России".
Комментарии
Совсем... Того...
Так вот оно откуда желание пильщиков бюджета какать в унитазы с позолотой! Никакой фантазии!
Журналистов, которые примут участие в большой пресс-конференции Владимира Путина, перед входом обрабатывают частицами серебра.
Информацию Эхо Москвы вбросило, а почему не золотом и алмазами сверху.
Серебро и чеснок от упырей хорошее средство. Боятся наверно что он их покусает, буйный уж больно в последнее время
Эту помойку ещё не объявили иноагентом?
И еще сказали, пускают только с тройным отрицательным ПЦР,
ершиком их ершиком, золотым lol
И треть зала маски на бороде, а у кого вообще нет
Утки летят
Надежнее тройным одеколоном, но серебром дешевле