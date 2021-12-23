Журналистов перед встречей с Путиным обрабатывают серебром

Журналистов, которые примут участие в большой пресс-конференции Владимира Путина, перед входом обрабатывают частицами серебра.

Каждый участник конференции должен 10 секунд провести в рамке для санобработки и только после этого им разрешают войти.

Тем, кто уже зашёл в здание, предлагают мандаринку и чашечку чая.

Напомним, пресс-конференция начнётся в 12:00 по московскому времени.

Трансляцию будут вести все центральные телеканалы, ряд крупных интернет-СМИ и некоторые радиостанции. Например, в прошлом году это делали Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", ОТР, "Вести ФМ", "Маяк" и "Радио России".