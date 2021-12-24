Вкусно, красиво и празднично: сервис "Еду в руки" представил новое банкетное меню

Накрыть новогодний стол – хлопотное дело. Приехать в супермаркет, закупить продукты, поднять тяжёлые пакеты на этаж, промыть, подготовить и нарезать все ингредиенты для салатов, собрать закуски, приготовить горячее. А в доме, где есть дети, не обойтись ещё и без десерта. И всё это тем сложнее, чем больше количество гостей.

Конечно, есть и неоспоримое преимущество – когда вы готовите сами, вы можете быть уверены в качестве подаваемых блюд. Для многих хозяек качество – это приоритет. Но больше не нужно тратить время и силы, чтобы получить свежие и вкусные угощения на новогоднем столе. Сервис "Еду в руки" подготовил разнообразное, красивое и по-настоящему праздничное банкетное меню.

Приятным бонусом будет то, что сервис "Еду в руки" – один из организаторов розыгрыша автомобиля Kia Cerato и 30 новогодних подарков, среди которых 10 наушников AirPods 2, 10 Xiaomi MiBand 6 и 10 приставок Dandy. Стать участником может каждый: нужно только подписаться на спонсоров и отметить двух друзей в комментариях под постом. В этом же посте описаны полные правила розыгрыша. Победителя выберут случайным образом.

В новом банкетном меню – оригинальные канапе, брускетты, спринг-роллы и тарталетки, которые станут достойным украшением любого стола. Они начинены морепродуктами, мясными деликатесами, свежими натуральными паштетами. Есть и вегетарианские позиции – например, с маринованным томатом или кабачком и орехами.

В банкетном меню представлены также аппетитные салаты с оригинальными заправками – никакого майонеза! Есть как мясные и рыбные – например, с индейкой и грейпфрутом или с креветкой и апельсином, так и вегетарианские – из свежих овощей.

На горячее здесь можно заказать мясные и рыбные стейки, блюда из птицы – курицы, индейки и утки, а также тайскую лапшу и рис по-азиатски. "Еду в руки" позаботились и о десертах: в банкетном меню вы найдёте рулет с ягодами и ванильным соусом, томленую грушу в сливочном соусе и тыквенный тарт.

Сделать заказ на банкетное меню нужно за три дня, при частичной или полной предоплате. Блюда привезут герметично упакованными в специальные лотки, с комплектом из экологичных столовых приборов из кукурузного крахмала, влажных и сухих салфеток, зубочисток и освежающих жевательных резинок на каждую персону.

Заказ по банкетному меню можно оформить на сайте, а также в приложении на IOS и Android. Все интересующие вопросы можете задать, позвонив по номеру 8-800-600-54-23. А в Instagram-аккаунте компании вы найдёте информацию о новостях и текущих акциях.