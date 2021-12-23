23 декабря на заседании гордумы Бийска был принят бюджет города на 2022 год. При это представители КПРФ проголосовали против, объяснив решение тем, что проект недостаточно денег уделил на социальную сферу, сообщает "Бийский рабочий".

Во втором чтении бюджета общие доходы Бийска оказались меньше расходов – 5,38 млрд руб. против 5,5 млрд. При этом 3,7 млрд руб. в бюджет поступили безвозмездно из средств края.

Политики увеличат финансирование программы соцпомощи для переезжающих в Бийск медиков. Также больше денег будет выделено на городское благоустройство: создание площадок для накопления мусора, установку опор для уличного освещения и пожарных гидрантов. Вырастут расходы на содержание построенных парков и на капитальный ремонт центральной детской библиотеки. По словам председателя комитета по бюджету и налоговой политике Натальи Быковой, 70% бюджета направлены на "социалку".

Коммунисты оказались в меньшинстве при голосовании за бюджет – "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия – за правду" поддержали проект. Представители двух последних партий отметили, что при этом остались некоторые предложения депутатов, которые не были внесены в бюджет: например, внедрение льготного проездного для учащихся не только в трамваях, но и в автобусах.

Напомним, что в конце ноября коммунисты также стали единственной фракцией, которая выступила против бюджета Алтайского края на 2022 год. Между чтениями доходы краевого бюджета дополнительно увеличили на 10,3 млрд рублей. Всего же доходная часть составила 140,9 млрд рублей. Из этих средств собственные доходы края – 68,1 млрд рублей. Безвозмездные поступления, в том числе из федерального бюджета, – 72,8 млрд рублей. Общий объём расходов регионального бюджета в 2022 году будет равен 151,2 млрд рублей, а дефицит – 10,3 млрд рублей.