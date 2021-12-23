В Бурятии произошёл пожар на ТЭЦ, после чего часть региона осталась без отопления и электричества. Власти бурятской столицы Улан-Удэ начали подготовку пунктов временного размещения (ПВР) людей.

По словам мэра Игоря Шутенкова, которого цитирует ТАСС, жители многоквартирных домов при 30-градусном морозе нуждаются в помощи, поэтому мы готовим для них места для размещения на ночь, если специалисты не успеют в установленные сроки отремонтировать пострадавшие объекты ТЭЦ.

Он напомнил, что авария произошла ночью: короткое замыкание спровоцировало пожар, который быстро распространился на кабельный отсек. Площадь пожара превысила 60 кв. метров. От энергоснабжения были отключены 19 детских садов.

Сейчас на месте продолжают работу аварийные бригады.

Напомним, накануне утром в Барнауле во время движения загорелся вагон трамвая. Пассажиров удалось эвакуировать, пострадавших нет.