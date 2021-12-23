МТС и администрация Бийска установили умное видеонаблюдение на Коммунальном мосту

МТС и администрация Бийска внедрили систему умного видеонаблюдения на Коммунальном мосту в городе Бийске Алтайского края. Система позволит обеспечить круглосуточный мониторинг и безопасность на территории объекта: оперативно обнаружить и в перспективе исключить проезд большегрузного транспорта, а также выход людей на лёд реки Бии.

"Мы рады, что компания МТС реализовала наши запросы с точки зрения интеграции технологий в современные общественные пространства. Совместная работа администрации города Бийска и МТС, в том числе проект умного видеонаблюдение на Коммунальном мосту – только начало. В следующем году в Бийске планируется дальнейшее развитие элементов системы умного города, в частности внедрение мониторинга объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также в целом расширение городской системы видеонаблюдения", – отметил глава города Бийска Александр Студеникин.

Комплекс интеллектуального видеонаблюдения состоит из четырёх камер, оснащённых искусственным интеллектом. Система в режиме онлайн ведёт подсчёт проезжающего автотранспорта по мосту, распознаёт тип транспортного средства и фиксирует государственные регистрационные знаки автомобилей. Это позволяет выявить большегрузный транспорт, для которого проезд по мосту запрещён. Информацию с камер формируют в базы данных для последующего поиска нарушителей. Это позволит направить поток большегрузного транспорта через объездную дорогу и продлить жизнеспособность Коммунального моста.

"Технологии умного видеонаблюдения решают ряд важных задач региона: от сохранения и развития дорожно-транспортной инфраструктуры до обеспечения безопасности населения. И неудивительно, что мы реализовали этот проект именно в Бийске, городе, который носит звание наукограда и активно внедряет цифровые технологии в городскую инфраструктуру. Уверен, впереди нас ждут новые интересные проекты", – отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Также умные камеры осуществляют мониторинг акватории реки Бии вблизи моста, где действует запрет на выход людей на лёд. В случае нарушения информация о нём в режиме онлайн будет передана территориальному органу МЧС. Это позволит контролировать соблюдение мер безопасности на льду и предотвращать несчастные случаи.