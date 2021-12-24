Галерея тёплых воспоминаний. Фабрика "Гроспирон" запускает розыгрыш с новогодней атмосферой

Если для детей Новый год – время волшебства, то для взрослых – это период суеты и хлопот, ведь атмосферу волшебства создают именно они. Так много нужно сделать: купить подарки, украсить ёлку, развесить гирлянды, приготовить праздничный ужин. Но взрослым тоже иногда хочется почувствовать себя ребёнком, забыть о делах и проникнуться сказочным настроением приближающегося Нового года.

Фабрика мороженого "Гроспирон" поможет каждому взрослому окунуться в новогоднюю атмосферу. Компания организовала добрый и душевный конкурс "Тёплые фотографии", за участие в котором можно получить отличные подарки: фирменные пледы, запас мороженого и главный приз – iPhone 13.

Наверняка у вас есть снимки, которые согревают сердце и заставляют улыбаться. Чтобы принять участие в конкурсе, выложите это фото в свой профиль Инстаграм. Поставьте хештег #ХочуАйфонОтГроспирон в описании к посту и отметьте аккаунт @icecream_grospiron, а также подпишитесь на него.

В розыгрыше может принять участие любой желающий. Фото тоже может быть любым: новогоднее или просто памятное; из старого семейного альбома или из галереи смартфона – временных рамок и ограничений нет. Главное, чтобы с ним были связаны особые воспоминания. Можете рассказать о них в описании к фото.

Важно, чтобы во время участия в конкурсе профиль был открыт.

Поставьте на паузу предновогоднюю суету, загляните в свой фотоальбом, чтобы ненадолго погрузиться в приятные воспоминания и настроиться на праздничную волну. Для вдохновения можете угоститься мороженым "Гроспирон", в составе которого много свежего молока и натуральные, тщательно отобранные ингредиенты: свежие ягоды, цельные кедровые орехи, дроблёные фисташки, бельгийский шоколад.

Все подробности проведения конкурса и правила участия в нём можно найти по ссылке. Города-участники: Новосибирск, Барнаул, Омск, Томск, Кемерово, Новокузнецк, Красноярск. Сроки проведения конкурса: с 5 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.