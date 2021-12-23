Должники по алиментам вынуждены чистить улицы столицы Алтайского края Барнаула из-за нежелания платить своим детям положенную законом сумму.

Как сообщается на сайте управления службы судебных приставов (УФССП) по Алтайскому краю, всего к расчистке заснеженных площадок привлечено 220 должников.

Отмечается, что занимаются они этим после работы под бдительным контролем представителей УФСПП и коммунальщиков.

С начала текущей недели алиментщиками было очищено несколько остановок общественного транспорта.

Всего, по сведениям УФСПП, с начала этого года судебными приставами было взыскано более 187 млн рублей.

Ранее сообщалось, что несколько посёлков, расположенных под Барнаулом, находились в снежном плену. Позже коммунальщики полностью расчистили идущие к поселениям дороги.