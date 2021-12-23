"Жизнь сложна и разнообразна". Путин высказался о пытках в российских колониях

Владимир Путин ответил на вопрос Ксении Собчак о пытках в российских колониях. С первых секунд президент отметил, что это общемировая проблема.

"Жизнь сложна и разнообразна. 17 уголовных дел возбуждено. Свыше десятка уволенных", – заявил президент, говоря о том, как власти реагируют на сообщения о пытках.

Глава государства добавил, что в СИЗО и тюрьмах сидят люди, которые совершили преступления или подозреваются в этом, но они остаются гражданами России.

Отметим, что на пресс-конференцию пригласили 500 журналистов, что в два раза меньше, чем было до пандемии. В то же время эта конференция, в отличие от прошлогодней, проводится очно.

Трансляцию ведут все центральные телеканалы, ряд крупных интернет-СМИ и некоторые радиостанции. Например, в прошлом году это делали Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", ОТР, "Вести ФМ", "Маяк" и "Радио России".

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