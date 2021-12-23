Россельхозбанк предоставил новый цифровой ресурс для животноводов

Комплексный цифровой ресурс для животноводов появился на платформе Россельхозбанка "Своё Фермерство". Широкий функционал – от возможности покупки специального оборудования и выбора животных до видеокурсов и консультаций экспертов – делает его уникальной площадкой, позволяющей фермеру решить все стоящие перед ним задачи в одном месте. Ресурс "Сельскохозяйственные животные" объединил в себе наиболее востребованные предложения для животноводства.

Здесь представлены тысячи животных, от пчёл до верблюдов, сотни предложений по КРС, включая племенной скот от известных племзаводов. В разделе кормов можно подобрать подходящее предложение из нескольких тысяч вариантов как от небольших поставщиков, так и от крупнейших производителей с обширным выбором комбикормов и кормовых добавок. В разделе регулярно проводятся распродажи, скидки достигают 35%.

Кроме того, на ресурсе доступен раздел техники, где размещено более 60 типов специализированной техники для животноводов, а также несколько тысяч неспециализированной, но востребованной в каждом животноводческом хозяйстве техники. Отдельного внимания заслуживает большой ассортимент качественной б/у техники, которая отличается более доступной ценой.

В разделе "Ветеринария" представлено свыше 20 категорий товаров для лечения и ухода за сельхозживотными – широкий выбор антибактериальных, противопаразитарных, противовоспалительных и противомаститных препаратов, а также вакцины, витамины, мази, кремы.

"Новый цифровой ресурс по животноводству объединил в себе всё необходимое для специалистов отрасли. Он сформирован по принципу "одного окна" и закрывает максимум потребностей пользователей. Здесь любой аграрий может купить или продать товары для животноводства, выбрать агросервисы для оптимизации бизнеса, посмотреть эфиры на актуальные темы, почитать советы экспертов – иными словами, решить максимум вопросов в области животноводства. Мы уверены, что ресурс о животноводстве на платформе "Своё Фермерство" станет местом притяжения животноводов со всей страны и главным цифровым помощником в развитии животноводческой отрасли", – отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

На площадке представители животноводческой отрасли также могут найти информацию об агросервисах для повышения эффективности бизнеса и затем их подключить. Среди предложений – телеветеринария, учёт и отслеживание рогатого скота, мониторинг рождения телят, ветеринарный бот и другие решения, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы и вывести хозяйство на качественно новый уровень. Обменяться опытом с коллегами или пройти вебинар по актуальной теме животноводы могут посредством платформ "Агромнение" и "Агровики", которые также можно найти на ресурсе.