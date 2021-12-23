Путин рассказал, с чем связана высокая смертность от коронавируса

Высокая смертность от коронавируса связана с низким уровнем вакцинации. Об этом президент России Владимир Путин рассказал во время большой пресс-конференции.

"Смертность высокая почему? Уровень вакцинации у нас низкий. Вот вам результат. Нужно ли вводить меры преследования на этот счёт? Думаю, нет. Сила действия равна силе противодействия. Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определённых мер", – заявил Путин.

Президент также добавил, что уголовные дела заводят в отношении тех, кто торгует сертификатами о вакцинации. По его словам, более 270 дел в России уже заведено.



Напомним, что видеотрансляцию ведут все центральные телеканалы, ряд крупных интернет-СМИ и некоторые радиостанции. Например, в прошлом году это делали Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", ОТР, "Вести ФМ", "Маяк" и "Радио России".

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