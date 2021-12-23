Президент России потребовал от США дать немедленные гарантии о приостановке расширения НАТО

Президент России Владимир Путин потребовал от США немедленно дать гарантии о приостановке расширения НАТО. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции.

"Мы ракеты ставим рядом с границами США? Это США со своими ракетами на пороге нашего дома <...> Разве это избыточное требование: не ставить никаких ударных систем у нашего дома? Чего здесь необычного? <...>Ну что здесь непонятного?" – эмоционально ответил президент на вопрос зарубежной журналистки.

Путин добавил, что Россия никому не угрожает, а также потребовал от США дать гарантии того, что ракеты не будут приближаться к границам страны.

Напомним, видеотрансляцию ведут все центральные телеканалы, ряд крупных интернет-СМИ и некоторые радиостанции. Например, в прошлом году это делали Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", ОТР, "Вести ФМ", "Маяк" и "Радио России".

Также за текстовой трансляцией вы можете следить в нашем Telegram-канале.