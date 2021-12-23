Уровень безработицы в России опустился ниже допандемийных значений и составляет 4,3%, однако по итогам года он может вырасти до 4,4%. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, которая проходит в эти минуты.

По словам российского лидера, правительство страны ставило перед собой задачу вернуться к допандемийному уровню.

"Допандемийный уровень у нас был 4,6-4,7%, сейчас – 4,3%", – констатировал Путин.

Он добавил, что до конца года ожидается незначительный рост – до 4,4%, но всё же показатель к концу года удовлетворительный, несмотря на то, что есть ещё нерешённые вопросы, связанные с рынком труда.

Напомним, на пресс-конференцию главы государства собрались журналисты со всей страны. Видеотрансляцию ведут все центральные телеканалы, ряд крупных интернет-СМИ и некоторые радиостанции. Например, в прошлом году это делали Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", ОТР, "Вести ФМ", "Маяк" и "Радио России".

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