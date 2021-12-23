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Telegram догоняет WhatsApp по объёму мобильного трафика в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Telegram в этом году впервые выбился в лидеры в 50 регионах страны
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В 2021 году Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России: за год объём мобильного интернет-трафика в сервисе вырос более чем в два раза. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.

Telegram в этом году впервые выбился в лидеры в 50 регионах страны. В Алтайском крае продолжает лидировать WhatsApp с долей 55,8%, но по сравнению с прошлым годом она сократилась в полтора раза.

Доля Telegram в регионе за год выросла в три раза – до 42,3%, а объём трафика – в пять раз, и сейчас сервис занимает второе место на Алтае. Тройку популярных мессенджеров замыкает Viber с показателем 0,6%. В прошлом году на него приходилось 1,3%.

За год совокупный объём мобильного интернет-трафика в мессенджерах у жителей Алтайского края вырос почти в два раза. Всё больше абонентов используют их не только для отправки сообщений, но также для голосовых вызовов и видеосвязи.

В целом по России первое место продолжает удерживать WhatsApp с долей 48%, которая за год сократилась почти на четверть. Telegram занимает 44% трафика, уступая WhatsApp лишь в части регионов. Если динамика этого года продолжится, уже в начале 2022 года Telegram может стать лидером в рейтинге популярных мессенджеров в России. Эксперты объясняют ситуацию тем, что это не только инструмент для общения и работы, но и один из главных источников информационного контента.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +73852594466

Комментарии

23.12.2021 18:11
- гость -

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