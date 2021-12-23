Активисты ЕР совершили почти 300 тысяч выездов для помощи врачам в 2021 году

С начала года волонтёры "Единой России" совершили почти 300 тысяч выездов, помогая врачам доехать на работу и обратно, отвозили их на вызовы к больным и доставляли пациентов в медучреждения. За счёт этого почти полностью была закрыта потребность врачей в транспорте, отметил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на ВКС с региональными волонтёрскими центрами партии, сообщает сайт партии ER.ru.

Также в этом году волонтёры доставили два миллиона комплектов лекарств людям, которые заболели и лечатся дома, более 10 миллионов продуктовых наборов и порций горячего питания медработникам и врачам, которые работают в "красных" зонах. Приняли и исполнили более 815 тысяч заявок, поступивших от граждан.

Андрей Турчак отметил, что самое активное участие в этой работе принимают депутаты "Единой России" всех уровней.

"На их счету – 136 тысяч выездов в рамках автоволонтёрства, 250 тысяч доставок лекарств на дом, 550 тысяч продуктовых наборов и наборов горячего питания для медицинского персонала. Пользуясь случаем, благодарю всех коллег в регионах за проведённую работу и помощь людям", – сказал он.

Секретарь Генсовета подчеркнул, что за два года сформировалось настоящее волонтёрское сообщество.

"За этими цифрами – решение чьей-то проблемы, судьбы конкретных людей, которым помогли наши волонтёры. Мы открываем новые направления деятельности. Наши волонтёры сдают кровь, информируют о вакцинации, оказывают помощь социальным службам. Потенциал огромен. Мы это видим, руководство страны это видит. Мы будем этот потенциал развивать", – добавил Андрей Турчак.

Он напомнил, что в этом году президент поддержал предложение "Единой России" о вовлечении добровольцев в политику. Многие из них приняли участие сначала в предварительном голосовании партии, а затем – в выборах различного уровня. В результате депутатский корпус партии пополнился большим числом волонтёров.

Кроме того, Владимир Путин на форуме "Мы вместе" поддержал идею "Единой России" об обязательном страховании волонтёров. Соответствующий законопроект уже подготовлен и находится на заключении в правительстве.

Волонтёрская работа в регионах в этом году шла по самым разным направлениям. Например, волонтёры-медики проконсультировали более 18 млн человек. Как рассказала председатель всероссийского общественного движения Мария Якунчикова, активисты оказывают помощь в медицинских организациях, работают в кол-центрах и взяли на себя важный блок доставки рецептурных препаратов людям.

В ходе видеоконференции представители волонтёрских движений также выступили с рядом инициатив. Руководитель волонтёров Победы, депутат Госдумы Ольга Амельченкова предложила учредить награду за добровольчество в регионах. Сейчас она существует примерно в половине субъектов РФ, и предложение "Единой России" реализуют ещё в двух – Ленинградской и Костромской областях. Поддержку получила и инициатива о зачёте волонтёрских часов в производственную практику студентов.

В заключение Андрей Турчак подчеркнул, что в предстоящие новогодние праздники работа волонтёрских центров не прекратится.

"Мы уже договорились, что продолжаем наши ежегодные акции – подарки ветеранам Великой Отечественной войны, врачам, которые в эти праздничные дни будут не дома, а на своём боевом посту. Нужно уделить внимание и их детям, которые в эти дни останутся дома. Будем готовы подставить плечо", – заключил Андрей Турчак.

По словам председателя комитета АКЗС по спорту культуре и молодёжной политике, члена президиума РПС партии "Единая Россия" Татьяны Ильюченко, в текущем году партия вместе с волонтёрами штаба акции #МыВместе провели десятки совместных мероприятий по оказанию помощи врачам и населению в условиях пандемии.

"Этот год начался для нас с благотворительной акции "Спасибо учителям". Депутаты "Единой России" всех уровней власти организовали бесплатную страховку на случай заболевания коронавирусом для педагогов региона. Акцией были охвачены педагогические работники всех городов и районов Алтайского края. Кроме того, мы продолжили практику 2020 года по оказанию помощи медицинским учреждениям в развозе лекарств пациентам, проходящим лечение от коронавируса дома. Третье направление – донорские акции, в них приняли участие десятки членов партии и депутатского корпуса", – рассказала Татьяна Ильюченко.

В 2021 году в крае продолжилась работа регионального кол-центра партии по приёму заявок на доставку продуктов и лекарств, а также передачу СИЗов и жизненного необходимых товаров.

Напомним, первый волонтёрский центр "Единой России" был открыт в марте 2020 года в Калуге, в течение месяца они появились во всех регионах страны и объединили более 100 тысяч активистов. За время пандемии добровольцы оказали помощь миллионам жителей регионов, находившихся на самоизоляции, а также медикам. Активисты, депутаты различных уровней занимались автоволонтёрством, в партнёрстве с бизнесом обеспечивали медиков продуктовыми наборами и горячим питанием.