Не сладко. Почему у бывшего депутата АКЗС Альберта Лунева возникли проблемы в бизнесе

Налоговая служба по Алтайскому краю подала иск о банкротстве компании "Лакаса-Тэкс", принадлежащей бывшему депутату АКЗС Альберту Луневу. Соответствующее заявление зарегистрировано 21 декабря 2021 года. Подробности дела в картотеке Арбитражного суда пока не опубликованы, первое заседание должно пройти 14 января 2022 года.

Это не первый иск о банкротстве в отношении предприятий, которыми владеет Альберт Лунев. Примечательно, что все заявления подавались именно налоговыми службами и именно в 2021 году.

"Лакаса-Тэкс" с 2007 года занимается выпуском полотенец, халатов, салфеток и другого. На официальном сайте компании сообщается, что оно является первым и единственным в сибирском регионе производителем махровых изделий с законченным технологическим циклом. В Алтайском крае предприятие было одним из крупных в своём сегменте, поставляло продукцию на экспорт. А в 2014 году отличилось выпуском полотенец со слоганом "Крым наш". В 2016 году "Лакаса-Тэкс" входила в национальный рейтинг "Ведущие промышленные предприятия России".

Суды о банкротстве

В июле этого года ФНС попыталась обанкротить кондитерское предприятие Лунева "Алтай-Сдобри". В сентябре заявление вернули истцу. В октябре налоговики вновь подали иск, однако уже в ноябре суд опять остановил производство.

В ноябре 2021 года ФНС подала иск о банкротстве ещё одной компании экс-депутата – "СПТК-Кондитер". На данный момент дело оставлено без движения до 27 декабря.

Невыплата зарплат

Кроме того, в апреле 2021 года в отношении директора "СПТК-Кондитер" Светланы Черной было возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты ряду сотрудников в течение нескольких месяцев. При этом следователи подозревали, что Черная могла не платить зарплату в силу "корыстной заинтересованности". Сейчас руководит предприятием уже другой человек, которого назначили сразу после возбуждения дела.

Аналогичные задержки зарплат были и в компании "Алтай-Сдобри", сотрудники которой обращались для защиты интересов в прокуратуру. Как говорит источник amic.ru в бизнес-кругах Алтайского края, если предприятия одного владельца не могут самостоятельно выполнить все обязательства и имеют кассовые разрывы, то решить проблему может только собственник с помощью вливания денег. Другой собеседник уточнил, что именно Лунев тогда и урегулировал ситуацию с невыплатой зарплат.

По имеющимся у amic.ru сведениям, расследование уголовного дела в отношении экс-директора "СПТК-Кондитер" продолжается. Проблема с выплатой зарплат на предприятиях меж тем решена.

Внешнее давление

Сейчас кондитерские компании экс-депутата уже не выпускают продукцию: собственник остановил производство из-за крайне сложной экономической ситуации. Как пояснил amic.ru Альберт Лунев, такое решение было принято, чтобы не копить долги.

"С одной стороны, пандемия осложнила работу. С другой – резко взлетели цены на сырьё: муку, жиры и другое. А поднять цены в свою очередь мы не можем: торговые сети, реализующие нашу продукцию, не дают это сделать, поэтому мы оказались заложниками ситуации. И если первое время мы пытались сохранить производство, чтобы сотрудники не остались без работы в тяжёлое время, то сейчас это уже просто оказалось невозможно", – сказал Лунев.

То, что крупные торговые сети заставляли предприятия Лунева отпускать продукцию по ценам, не позволяющим покрывать возросшие расходы, подтверждает собеседник редакции в бизнес-сфере Алтайского края. "Политика ретейлеров – занизить цены на товары в условиях падающих доходов населения. Кроме того, с их стороны предусмотрена система крупных штрафов по абсолютно различным основаниям. Можно сказать, что таким образом они просто убивают бизнес", – говорит он.

Оставаться на плаву

Источник сообщил, что у Альберта Лунева в течение последних лет было желание продать свой кондитерский бизнес именно из-за "не срастающейся экономики".

Долги по налогам, из-за которых ФНС подавало иски о банкротстве, выплачиваются, говорит экс-депутат. Именно поэтому производство по делам, поступавшим в арбитражный суд края, или прекращалось, или возвращалось истцу. С последним "банкротным" иском "Лакасы-Тэкс" в ближайшее время случится то же самое, заявил Альберт Лунев. Сам факт таких исков он называет "ошибкой".

Собеседник редакции в промышленной сфере Алтайского края предполагает, что текстильное производство Лунева должно остаться "на плаву". "Спрос на него хороший, а таких потрясений, как в "пищёвке", там пока нет", – сказал источник.

При этом, говорит другой предприниматель, знакомый с ситуацией, экс-депутат планирует оптимизировать текстильное производство, перевезя его на другие площади.

Альберт Лунев родился в 1965 году. В 1996 году вместе с отцом организовал собственную компанию ООО "Сибирская Производственно-Торговая Компания" (ООО "СПТК") и с тех пор является её генеральным директором. Дважды избирался депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания от партии "Единая Россия". В седьмом созыве парламента занимал должность председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Является владельцем или совладельцем семи компаний: "Алтай-Сдобри", "Алтайский трикотаж", "Лакаса-Тэкс", "Рыбокомбинат Луна-Фиш", "СПТК", "СПТК-Кондитер", "Торг-Транс".