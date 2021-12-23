"Уникальные люди": Путин назвал сибиряков "золотым фондом" России

Золотой фонд России – это сибиряки, заявил президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции.

Глава государства отметил, что ездит в Сибирь с начала 2000-х годов и это уже часть его жизни.

"Вот спрашивали меня, где бы вы хотели жить: в Петербурге, Москве? Вот в Сибири мне тоже очень нравится. Уникальная экосистема и уникальные люди. Золотой фонд России – это сибиряки. По своим ценностям и моральным качествам", – сказал президент.

В 2021 году Владимир Путин дважды отдыхал в Сибири. В марте он побывал в Туве, а в сентябре наведался в Саяно-Шушенский заповедник. И в той, и в другой поездке компанию президенту составлял глава Минобороны Сергей Шойгу.