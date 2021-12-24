Перемены, которые придут вместе с годом Голубого Водяного Тигра, станут позитивными далеко не для всех. Об этом изданию "Вечерняя Москва" рассказал известный российский астролог Павел Глоба. По его словам, только пять знаков зодиака могут рассчитывать на удачу и покровительство Тигра в 2022 году. У них будет всё хорошо и в финансовой сфере, и в карьере, и в личной жизни. Остальным же всего придётся добиваться собственным трудом.

Овны

Овнов в год Тигра ждут только самые приятные перемены, уверен астролог. Но не нужно надеяться на одну только удачу. Представителям знака и самим придётся поменяться – стать решительнее и смелее. Только тогда они смогут преодолеть все трудности и достичь успеха. Наиболее удачной для Овнов будет финансовая сфера. В течение 2022 года они почувствуют, что обрели денежную независимость. Но для этого придётся основательно поработать.

Девы

А вот Дев никакие трудности не ждут, считает Глоба. Наоборот, они с лёгкостью будут достигать успеха во всех начинаниях. Но на первом месте для них окажется любовь. Представители знака, которые ещё одиноки, скорее всего, встретят настоящую любовь. А вторая половинка станет отличным мотиватором, чтобы достигать успеха и в других сферах. Более того, вполне вероятно, что Дев в 2022 году ждёт долгожданная свадьба.

Скорпионы

Скорпионы – представители водной стихии. А потому Водяной Тигр будет всячески им благоволить. Так что представители знака в 2022 году могут рассчитывать на карьерный рост, финансовую выгоду и исполнение своих желаний. Конечно, достичь этого помогут только собственные усилия. Главное, советует Глоба, – чётко ставить себе цели и настойчиво к ним идти. Тогда Тигр обязательно окупит все ваши старания.

Весы

Весам начнёт везти с самого начала 2022 года. Глоба уверен, что это справедливо: представители знака на протяжении 2021 года трудились, не покладая рук. А значит, пришло время пожинать плоды. Правда, и останавливаться не нужно: трудолюбие и уверенность в себе помогут развить успех. А значит, финансовая выгода представителям знака будет обеспечена не только в краткосрочной, но и в длительной перспективе.

Водолеи

Водолеям тоже должно сильно повезти в деньгах, считает астролог. По его словам, фортуна будет всецело на стороне представителей водного знака. Но при этом нужно забыть о лени и упорно трудиться. Если вы не будете ничего делать, деньги сами к вам точно не придут. Нужно открываться миру, с азартом достигать целей и уметь видеть возможности для развития. Тогда год Тигра вы запомните как самый успешный в своей жизни.

Напомним, ранее Павел Глоба рассказал, кто успеет разбогатеть в последнюю неделю 2021 года. Спойлер: это всего лишь один знак зодиака.