"Мы уже всем надоели". Самые яркие цитаты Путина с большой пресс-конференции-2021

Очередная большая пресс-конференция президента Владимира Путина прошла 23 декабря 2021 года. Это было уже 17-е общение Путина с журналистами в таком формате. В этом году на неё пригласили 507 представителей СМИ. Продлилась пресс-конференция 3 часа 56 минут. Президент ответил на 55 вопросов, в том числе и на вопрос журналистки из Алтайского края Александры Черданцевой о высоких ценах на уголь. В отличие от прежних таких мероприятий, в этот раз Владимир Путин редко шутил, однако по-прежнему говорил ярко и образно. Amic.ru собрал самые яркие цитаты из выступлений президента. А вы в комментариях напишите, что запомнилось вам.