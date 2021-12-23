На Алтае пенсионерка задушила знакомую и пошла спать

В Заринском районе пенсионерка признана виновной в убийстве односельчанки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В июле 2021 года 66-летняя злоумышленница пришла в гости к знакомой, у которой подрабатывала. Женщины до вечера распивали спиртное, а затем поссорились.

"В ходе конфликта гостья подошла к 65-летней хозяйке и нанесла несколько телесных повреждений, затем задушила и легла спать. Утром, забрав бутылку со спиртным, покинула место происшествия", – говорится в сообщении.

Свою вину обвиняемая не признала, утверждая, что когда уходила из дома, односельчанка была жива. Суд приговорил обвиняемую к восьми годам колонии общего режима.