24 декабря в Алтайском крае ожидается мокрый снег и потепление до +2 градусов

Тёплая погода будет преобладать в Алтайском крае в пятницу, 24 декабря, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю дневная температура составит -3…+2 градуса. Местами будет небольшой снег, не исключается и мокрый снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле в светлое время суток воздух прогреется до -1…+1 градуса. Как и в целом по региону, в городе ожидается временами небольшой, в том числе мокрый снег. На дорогах будет скользко. Ветер южный, 3-8 м/с.