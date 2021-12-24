Светящуюся новогоднюю шишку установили в Индустриальном районе Барнаула

Фото: barnaul.org
Новогоднюю световую еловую шишку установили в Индустриальном районе Барнаула. Арт-объект разместили в новых кварталах в сквере на пересечении улиц Взлётной и Сергея Ускова, сообщает мэрия.
В районной администрации отмечают, что выбрали именно такое праздничное украшение не случайно.
"Шишка – своеобразный символ уникального барнаульского ленточного бора, который берёт своё начало у Оби и тянется почти на 400 километров", – говорится в сообщении.
Кроме того, в новогоднем стиле украсили и расположенную в этом же месте зону отдыха – площадку оформили светодиодной бахромой.
Напомним, из-за эпидобстановки торжественных открытий новогодних площадок в краевой столице не запланировано. Все они будут работать в формате прогулочной зоны. Массовые мероприятия также проводить не станут.
Комментарии
символ уникального барнаульского ленточного бора - пенёк!
Горки есть районе?
не горок нет только сугробы
Одна шишка на весь район???
арт-объект символизирует ленточный бор
они хоть раз сосновую шишку видели?
Одна шишка на весь район???
Весь район на шишку )))
ну издалека похоже на шишку не придерайтесь
И назвать композицию надо было «хочешь на шишку?»)
Придут ушлепки и повредят.У нас так всегда делают,ничего ценить не могут
А мне нравится, а народ злой стал все не так и не эдак. Хоть алмазами обсыпь, будут орать почему такие мелкие
Эй, дамочки Барнаула - садитесь лучше на мою шишку!
Светящуюся новогоднюю шишку
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После этих слов я ожидал прочесть новость про мера Барнаула...
Кроме как опошлить мозг у народа вообще отморозился.
Такими темпами скоро только эта шишка и будет напоминать о реликтовом боре. Сосны, ау...
Яйцо думала, хорошо что написали что шишка