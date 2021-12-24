Светящуюся новогоднюю шишку установили в Индустриальном районе Барнаула

Фото: barnaul.org

Новогоднюю световую еловую шишку установили в Индустриальном районе Барнаула. Арт-объект разместили в новых кварталах в сквере на пересечении улиц Взлётной и Сергея Ускова, сообщает мэрия.

В районной администрации отмечают, что выбрали именно такое праздничное украшение не случайно.

"Шишка – своеобразный символ уникального барнаульского ленточного бора, который берёт своё начало у Оби и тянется почти на 400 километров", – говорится в сообщении.

Кроме того, в новогоднем стиле украсили и расположенную в этом же месте зону отдыха – площадку оформили светодиодной бахромой.

Напомним, из-за эпидобстановки торжественных открытий новогодних площадок в краевой столице не запланировано. Все они будут работать в формате прогулочной зоны. Массовые мероприятия также проводить не станут.

