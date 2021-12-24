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Светящуюся новогоднюю шишку установили в Индустриальном районе Барнаула

, ИА "Амител"
Праздничный арт-объект символизирует ленточный бор

Фото: barnaul.org

Новогоднюю световую еловую шишку установили в Индустриальном районе Барнаула. Арт-объект разместили в новых кварталах в сквере на пересечении улиц Взлётной и Сергея Ускова, сообщает мэрия.

В районной администрации отмечают, что выбрали именно такое праздничное украшение не случайно.

"Шишка – своеобразный символ уникального барнаульского ленточного бора, который берёт своё начало у Оби и тянется почти на 400 километров", – говорится в сообщении.

Кроме того, в новогоднем стиле украсили и расположенную в этом же месте зону отдыха – площадку оформили светодиодной бахромой.

Напомним, из-за эпидобстановки торжественных открытий новогодних площадок в краевой столице не запланировано. Все они будут работать в формате прогулочной зоны. Массовые мероприятия также проводить не станут.
 

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

24.12.2021 08:29
- гость -

символ уникального барнаульского ленточного бора - пенёк!

24.12.2021 08:32
- гость -

Горки есть районе?

24.12.2021 08:59
- гость -

не горок нет только сугробы

24.12.2021 09:14
- гость -

Одна шишка на весь район???

24.12.2021 09:18
- гость -

арт-объект символизирует ленточный бор

они хоть раз сосновую шишку видели?

24.12.2021 09:18
- гость -

Одна шишка на весь район???

Весь район на шишку )))

24.12.2021 09:23
- гость -

ну издалека похоже на шишку не придерайтесь

24.12.2021 09:29
дэд марос

И назвать композицию надо было «хочешь на шишку?»)

24.12.2021 09:33
гость

Придут ушлепки и повредят.У нас так всегда делают,ничего ценить не могут

24.12.2021 09:47
Мимоходом

А мне нравится, а народ злой стал все не так и не эдак. Хоть алмазами обсыпь, будут орать почему такие мелкие

24.12.2021 10:07
Ханыга

Эй, дамочки Барнаула - садитесь лучше на мою шишку!

24.12.2021 10:08
Митенька ржевский

Светящуюся новогоднюю шишку
***
После этих слов я ожидал прочесть новость про мера Барнаула...

24.12.2021 10:25
- гость -

Кроме как опошлить мозг у народа вообще отморозился.

24.12.2021 11:23
Гость

Такими темпами скоро только эта шишка и будет напоминать о реликтовом боре. Сосны, ау...

24.12.2021 11:32
Гость

Яйцо думала, хорошо что написали что шишка

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