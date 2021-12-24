Два прививочных пункта закроют в Барнауле из-за снижения спроса на вакцинацию

В Барнауле с 31 декабря на неопределённый срок прекратят работу пункты вакцинации в торговых центрах "Весна" и "Геомаркет". Об этом сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.
Решение связано с резким снижением числа желающих прививаться от коронавируса, особенно в праздничные и выходные дни.
"Нам в настоящий момент достаточно поликлиник, в которых развёрнуты дополнительные кабинеты вакцинации. Некоторые из них работают без записи", – пояснила консультант отдела организации медпомощи взрослому населению алтайского Минздрава Ирина Ковалёва.
По данным регионального оперштаба на 23 декабря, за весь период в Алтайском крае от ковида полностью привились 1 006 914 человек. Ревакцинацию прошли 55 059 человек.
Комментарии
Ну и что как помогли куриннные кода? Ради того чтобы вакцинировать дополнительные 10% населения устроили концлагерь всем.
Какой смысл от такой вакцины, при которой всё равно можно заболеть? И не надо мне рассказывать, что привитые болеют легче!!! Не надо! Ещё скажите, что они умирают легче.
Ну в весне понятно, а вот сделать государственный прививочный центр на базе геомаркета, на постоянной основе, где можно былобы колоть прививки в соотвествии с государственным календарём вакцинации, чтоб здоровых людей (а тем более детей) не тащить в поликлиники - это они зря закрыли.
24.12.2021 08:38
Интересный факт!
Вы с прививкой болели ковидом тяжело?
24.12.2021 09:05
Гость
Он с прививкой умер...
24.12.2021 09:05
Гость
Его привили кожаным шприцом!
24.12.2021 09:05
Гость
Просто умирали во время вакцинации до 1 процента (согласно рекламы по ЦТВ)
24.12.2021 08:38
Интересный факт!
Умирают легче, с улыбкой на лице. И сразу в рай!
24.12.2021 08:28
- гость -
Так это и была цель!
Вангую: в этой ветке будут резвиться альтернативноодаренные как первые двое комментаторов.
Лично мне этот бессмысленный баттхерт уже надоел…
24.12.2021 09:05
Гость
Не нужно реагировать на троллей, пусть варятся в своём соку, быстрее сдохнут.
Их можно вообще закрыть все!
дэд марос, сколько адвокату платишь?
Ну вот все и закончилось.
"Я знаю, что вы действительно устали, и я знаю, что вы расстроены. Мы все хотим, чтобы это закончилось, но мы не можем обуздать это", – заявил Байден и напомнил, что первой жертвой "омикрона" стал непривитый житель Техаса.
А у них ВВП 20 триллионов. Они мировой эмиссионный центр, доллары триллионами выпускают, как фантики
В советское время никто не спрашивал — шлеп шлеп шлеп. Все, пошли
Было заявлено, что в торговые центры будут пускать только с кодом. С введением такого ограничения, как непривитым сделать прививку там, куда не пускают?
10:02 гость @В советское время никто не спрашивал — шлеп шлеп шлеп. Все, пошли@
В советское время все было организовано доля прохождения прививок.Поэтому шлеп, шлеп и пошел. Организовано - ключевое слово. Организовано так, что было доверие к власти, а значит и к прививкам.
Кто мешает организовать выезд прививочного кабинета на предприятия? Что нет таких больших советских предприятий? Но что-то осталось, можно туда выехать? Для этого надо работать и организовывать население для прививок.
24.12.2021 10:06
- гость -
Пойти в поликлинику, очевидно. Вам шашечки или ехать? Какая разница, где прививаться, в торговом центре или нет?
24.12.2021 10:33
- гость -
Насколько знаю, в Новосибирске так делают. Может быть, и в Барнауле тоже.
Что за идиотизм? Прививки - это теперь навсегда. От короновируса, от гриппа, от энцефалита. А в поликлинике не хватает терапевтов, там надо два часа в очереди с больными отстоять, чтобы прививку поставить. Прививочные пункты нужны!
24.12.2021 10:53
- гость -
Терапевт прививки не ставит, их ставят в прививочном кабинете. От энцефалита вы пойдете ставить явно не в поликлинику, эта прививка платная. Остальное - минуя терапевта делается. В том числи и прививка от коронавируса. И в этой очереди (если она есть) больных нет.
От энцефалита ,если зпркбнжнач,то платная,отечественную вколят по полису ОМС. Самое главное в сравнении прививок то ,что тебе никогда не будут колоть прививку от энцефалита ,хоть миллион заплати, в период активности клеща. А от коронавируса шлёпают в разгар пандемии.
Вывод: значит это кому-то нужно!
10:34- гость - @Пойти в поликлинику, очевидно. Вам шашечки или ехать? Какая разница, где прививаться, в торговом центре или нет?@
Сообщение о том, что "Два прививочных пункта закроют в Барнауле из-за снижения спроса на вакцинацию"
Люди не ходят в торговые центры, потому что запрещено туда ходить непривитым.
Причем здесь шашечки и все остальное в вашем комментарии?