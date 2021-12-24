Два прививочных пункта закроют в Барнауле из-за снижения спроса на вакцинацию

В Барнауле с 31 декабря на неопределённый срок прекратят работу пункты вакцинации в торговых центрах "Весна" и "Геомаркет". Об этом сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.

Решение связано с резким снижением числа желающих прививаться от коронавируса, особенно в праздничные и выходные дни.

"Нам в настоящий момент достаточно поликлиник, в которых развёрнуты дополнительные кабинеты вакцинации. Некоторые из них работают без записи", – пояснила консультант отдела организации медпомощи взрослому населению алтайского Минздрава Ирина Ковалёва.

По данным регионального оперштаба на 23 декабря, за весь период в Алтайском крае от ковида полностью привились 1 006 914 человек. Ревакцинацию прошли 55 059 человек.