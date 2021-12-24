Житель Алтайского края облил пасынка бензином и поджёг

В Алтайском крае следователи завели уголовное дело в отношении 60-летнего жителя Топчихинского района, подозреваемого в покушении на убийство пасынка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

"25 сентября 2021 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в гараже своего дома в одном из сёл Михайловского района в ходе конфликта облил своего пасынка бензином и совершил поджог", – говорится в сообщении.

39-летнего потерпевшего доставили в больницу, где ему оказывают интенсивную медпомощь.

Подозреваемого задержали. В ближайшее время будет решаться вопрос о заключении его под стражу. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.