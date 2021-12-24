Житель Алтайского края облил пасынка бензином и поджёг

В Алтайском крае следователи завели уголовное дело в отношении 60-летнего жителя Топчихинского района, подозреваемого в покушении на убийство пасынка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
"25 сентября 2021 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в гараже своего дома в одном из сёл Михайловского района в ходе конфликта облил своего пасынка бензином и совершил поджог", – говорится в сообщении.
39-летнего потерпевшего доставили в больницу, где ему оказывают интенсивную медпомощь.
Подозреваемого задержали. В ближайшее время будет решаться вопрос о заключении его под стражу. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.
Комментарии
Так, Топчихинский или Михайловский р-н ?
Это общество уже не спасти. Господь, жги!!!!
А что не написали, что пошутить хотел? В прошлый раз же было так - облили бензином, шутки ради. А потом нечаянно спичку поднесли. Неуиноваты. Хотя... решается вопрос о заключении под стражу - это уже хорошо. Он же по пьяни, это не он, это водка, пожалеть и простить. Была бы жена - уже бы написали, что самадуравиновата.
Суррогатный алкоголь уродует жителей Алтайского края…
Я понимаю, что там и пасынок такой же, просто дед пошёл в атаку первым…
24.12.2021 09:31
дэд марос
Ага, виноват алкоголь. А тот, кто в себя его вливает - как бы и не при делах, он просто удержаться не может, раз алкоголь есть. Ч.т.д.
24.12.2021 09:16
- гость -
В прошлый раз были пионЭры.
Алкоголь тут ни при чём вообще. Кому-то алкоголь чакры чистит и третий глаз открывает, а кому-то, как этому дятлу, местами задницу и голову меняет.