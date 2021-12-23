Такой день. Рост накоплений жителей Алтая и Путин, пообещавший разобраться с нехваткой угля

Президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции пообещал разобраться с нехваткой угля в районах Алтайского края. Он сказал, что проверит жалобы, где люди не могут позволить себе твёрдое топливо на зиму.

Число накоплений на банковских счетах жителей Алтайского края превысило отметку в 207 млрд рублей. За последние 12 месяцев число сбережений выросло на 5%, или на 9,6 млрд рублей в денежном выражении.

В 2022 году дорожный фонд Алтайского края увеличат, а на развитие отрасли направят 15,1 млрд рублей. Таким образом в региональном Минтрансе ответили на призыв Владимира Путина развивать транспортную инфраструктуру.

За минувшие сутки в крае зарегистрировали 484 новых случая коронавируса. Скончались ещё 25 пациентов.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк занял 55-е место из 88 в Национальном рейтинге мэров по итогам 2021 года. Список поделился на три группы, и Франк оказался в конце второй из них, среди так называемых "хорошистов".

Руководители кооператива имени Фрунзе Заринского района получили условные сроки из-за гибели четырёх рабочих при очистке крыши склада от снега. Трагедия произошла в феврале 2021 года на станции Смазнево.

41% жителей Алтайского края не изменили отрицательное отношение к вакцинации даже после резкого роста заболеваемости COVID-19. При этом 36% респондентов изначально поддерживали вакцинацию и выступают за неё и сейчас.