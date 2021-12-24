Штамм "омикрон" продолжает своё стремительное шествие по США и странам Европы. На днях в обращении к Белому дому президент Джо Байден заявил, что его администрация с января следующего года бесплатно раздаст 500 миллионов экспресс-тестов широкой публике, чтобы обуздать угрозу варианта "омикрона".

По его словам, он поручил своему министру обороны направить 1000 военных медицинских работников в больницы страны для борьбы с COVID-19 и объявил о новых местах вакцинации и тестирования.

"Я знаю, что вы действительно устали, и я знаю, что вы расстроены. Мы все хотим, чтобы это закончилось, но мы не можем обуздать это", – заявил Байден и напомнил, что первой жертвой "омикрона" стал непривитый житель Техаса.

Эксперты в области общественного здравоохранения предупредили, что мер администрации Байдена будет недостаточно для предотвращения резкого роста числа инфекций и госпитализаций в течение следующих нескольких недель. Некоторые выразили разочарование и тревогу по поводу того, что они назвали робкой реакцией общественного здравоохранения, и посетовали на очевидное отсутствие воли у политиков и общества в целом к более агрессивным шагам, пишет The New York Times.

Примерно такая же ситуация сейчас в Европе: всплеск "омикрона" привёл к ужесточению ограничений в Германии, Швеции, Португалии и Шотландии. Шведские официальные лица предупредили, что распространение инфекции, вызванной этим заболеванием, будет продолжаться до середины января. Правительства Великобритании и Франции объявили о поддержке населения и приобретении новых вакцин.

В России более 30 человек заболели штаммом "омикрон". Медики констатируют, что все пациенты находятся в стабильном состоянии, тяжёлых случаев среди них нет.