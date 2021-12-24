Штамм "омикрон" продолжает своё стремительное шествие по США и странам Европы. На днях в обращении к Белому дому президент Джо Байден заявил, что его администрация с января следующего года бесплатно раздаст 500 миллионов экспресс-тестов широкой публике, чтобы обуздать угрозу варианта "омикрона".
По его словам, он поручил своему министру обороны направить 1000 военных медицинских работников в больницы страны для борьбы с COVID-19 и объявил о новых местах вакцинации и тестирования.
"Я знаю, что вы действительно устали, и я знаю, что вы расстроены. Мы все хотим, чтобы это закончилось, но мы не можем обуздать это", – заявил Байден и напомнил, что первой жертвой "омикрона" стал непривитый житель Техаса.
Эксперты в области общественного здравоохранения предупредили, что мер администрации Байдена будет недостаточно для предотвращения резкого роста числа инфекций и госпитализаций в течение следующих нескольких недель. Некоторые выразили разочарование и тревогу по поводу того, что они назвали робкой реакцией общественного здравоохранения, и посетовали на очевидное отсутствие воли у политиков и общества в целом к более агрессивным шагам, пишет The New York Times.
Примерно такая же ситуация сейчас в Европе: всплеск "омикрона" привёл к ужесточению ограничений в Германии, Швеции, Португалии и Шотландии. Шведские официальные лица предупредили, что распространение инфекции, вызванной этим заболеванием, будет продолжаться до середины января. Правительства Великобритании и Франции объявили о поддержке населения и приобретении новых вакцин.
В России более 30 человек заболели штаммом "омикрон". Медики констатируют, что все пациенты находятся в стабильном состоянии, тяжёлых случаев среди них нет.
Комментарии
но мы не можем обуздать это", – заявил Байден
У них ВВП 20 триллионов, а они ничего сделать не могут
У них ВВП 20 триллионов, а они ничего сделать не могут
В Китае ВВП такой же, но на душу населения в 4 раза меньше, а он смог. Все китайские предприятия работают из-за чего цена на нефтегаз высокая
24.12.2021 09:39
гость
У них ВВП 20 триллионов, а они ничего сделать не могут
А вы предлагаете долларами больным лечить.
24.12.2021 09:45
- гость -
А вы предлагаете долларами больным лечить
На доллары медицину можно поднять, а Байден сказал, что они не могут
24.12.2021 09:51
гость
На доллары медицину можно поднять, а Байден сказал, что они не могут
Вы думаете, что деньги пойдут на лечение негра из Чикаго. Там взятки и распил бюджета похлеще нашего только это называется толерантно. Лоббирование.)
"Там взятки и распил бюджета похлеще нашего.
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Не свисти, а то денег не будет.
Буквально день назад вышла пара исследований - омикрон быстрее размножается в верхних дыхательных путях, и гораздо медленнее - в нижних. Этим объясняется снижение числа пневмоний. И по данным университета Эдинбурга риск госпитализации снижается почти на 70 процентов, недавняя вакцинация или наличие бустера снижают ее еще сильнее.
Но данных все еще мало.
24.12.2021 а капиталистическая система в принципе не в состоянии решить ни одну мировую проблему.