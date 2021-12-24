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Всплеск заражённых и человеческие жертвы: планы политиков на "омикрон" не работают

, ИА "Амител"
Рост числа заразившихся заставляет задуматься о несовершенстве здравоохранения
Фото: пресс-служба Роспотребнадзора

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора

Штамм "омикрон" продолжает своё стремительное шествие по США и странам Европы. На днях в обращении к Белому дому президент Джо Байден заявил, что его администрация с января следующего года бесплатно раздаст 500 миллионов экспресс-тестов широкой публике, чтобы обуздать угрозу варианта "омикрона".

По его словам, он поручил своему министру обороны направить 1000 военных медицинских работников в больницы страны для борьбы с COVID-19 и объявил о новых местах вакцинации и тестирования.

"Я знаю, что вы действительно устали, и я знаю, что вы расстроены. Мы все хотим, чтобы это закончилось, но мы не можем обуздать это", – заявил Байден и напомнил, что первой жертвой "омикрона" стал непривитый житель Техаса.

Эксперты в области общественного здравоохранения предупредили, что мер администрации Байдена будет недостаточно для предотвращения резкого роста числа инфекций и госпитализаций в течение следующих нескольких недель. Некоторые выразили разочарование и тревогу по поводу того, что они назвали робкой реакцией общественного здравоохранения, и посетовали на очевидное отсутствие воли у политиков и общества в целом к более агрессивным шагам, пишет The New York Times.

Примерно такая же ситуация сейчас в Европе: всплеск "омикрона" привёл к ужесточению ограничений в Германии, Швеции, Португалии и Шотландии. Шведские официальные лица предупредили, что распространение инфекции, вызванной этим заболеванием, будет продолжаться до середины января. Правительства Великобритании и Франции объявили о поддержке населения и приобретении новых вакцин.

В России более 30 человек заболели штаммом "омикрон". Медики констатируют, что все пациенты находятся в стабильном состоянии, тяжёлых случаев среди них нет. 

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Автор:
Евгения Патановская Редактор службы новостей

Комментарии

24.12.2021 09:39
гость

но мы не можем обуздать это", – заявил Байден

У них ВВП 20 триллионов, а они ничего сделать не могут

24.12.2021 09:42
гость

У них ВВП 20 триллионов, а они ничего сделать не могут

В Китае ВВП такой же, но на душу населения в 4 раза меньше, а он смог. Все китайские предприятия работают из-за чего цена на нефтегаз высокая

24.12.2021 09:45
- гость -

24.12.2021 09:39
гость
У них ВВП 20 триллионов, а они ничего сделать не могут

А вы предлагаете долларами больным лечить.

24.12.2021 09:51
гость

24.12.2021 09:45
- гость -
А вы предлагаете долларами больным лечить

На доллары медицину можно поднять, а Байден сказал, что они не могут

24.12.2021 09:58
- гость -

24.12.2021 09:51
гость

На доллары медицину можно поднять, а Байден сказал, что они не могут

Вы думаете, что деньги пойдут на лечение негра из Чикаго. Там взятки и распил бюджета похлеще нашего только это называется толерантно. Лоббирование.)

24.12.2021 10:36
Негр из Чикаги

"Там взятки и распил бюджета похлеще нашего.
----
Не свисти, а то денег не будет.

24.12.2021 10:52
- гость -

Буквально день назад вышла пара исследований - омикрон быстрее размножается в верхних дыхательных путях, и гораздо медленнее - в нижних. Этим объясняется снижение числа пневмоний. И по данным университета Эдинбурга риск госпитализации снижается почти на 70 процентов, недавняя вакцинация или наличие бустера снижают ее еще сильнее.
Но данных все еще мало.

24.12.2021 11:35
- гость -

24.12.2021 а капиталистическая система в принципе не в состоянии решить ни одну мировую проблему.

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