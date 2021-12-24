Ухудшение экономической ситуации в России и новый скачок цен с начала следующего года предсказали экономисты. Центробанк приготовился к ужесточению кредитной политики.

Как рассказал gazeta.spb.ru представитель SberCIB Investment Research Игорь Рапохин, экономическая ситуация в стране ухудшится, всех владельцев банковских вкладов и заёмщиков ожидают неприятные изменения.

По его словам, всё дело в инфляции, уровень которой продолжит рост, поэтому для сбалансирования ситуации Центробанк вынужден будет повысить ключевую ставку.

Эксперт уточнил, что ставки возрастут сразу на 50 пунктов. Он напомнил, что ЦБ РФ неоднократно повышал ставки до 8,5%.

"В 2022 году ставки могут быть повышены более чем на 9%", – пояснил он.

Представители SberCIB Investment Research делают ещё более пессимистичные прогнозы относительно сложившейся ситуации. В аналитической команде считают, что ключевые ставки могут подняться на 150 базисных пунктов. Иными словами, в январе кредитная ставка повысится до 10%, а курсы доллара и евро будут нестабильными. Аналитики полагают, что к концу 2022 года доллар будет стоить около 73 рублей, а ключевая ставка возрастёт до 9,25%.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал снижение ВВП РФ до 2,4% и 1,8% в 2022-м и 2023 годах.