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Новости

После новогодних праздников в России ожидается новый скачок цен

, ИА "Амител"
С начала следующего года экономическая ситуация ухудшится
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Ухудшение экономической ситуации в России и новый скачок цен с начала следующего года предсказали экономисты. Центробанк приготовился к ужесточению кредитной политики.

Как рассказал gazeta.spb.ru представитель SberCIB Investment Research Игорь Рапохин, экономическая ситуация в стране ухудшится, всех владельцев банковских вкладов и заёмщиков ожидают неприятные изменения.

По его словам, всё дело в инфляции, уровень которой продолжит рост, поэтому для сбалансирования ситуации Центробанк вынужден будет повысить ключевую ставку.

Эксперт уточнил, что ставки возрастут сразу на 50 пунктов. Он напомнил, что ЦБ РФ неоднократно повышал ставки до 8,5%.

"В 2022 году ставки могут быть повышены более чем на 9%", – пояснил он.

Представители SberCIB Investment Research делают ещё более пессимистичные прогнозы относительно сложившейся ситуации. В аналитической команде считают, что ключевые ставки могут подняться на 150 базисных пунктов. Иными словами, в январе кредитная ставка повысится до 10%, а курсы доллара и евро будут нестабильными. Аналитики полагают, что к концу 2022 года доллар будет стоить около 73 рублей, а ключевая ставка возрастёт до 9,25%.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал снижение ВВП РФ до 2,4% и 1,8% в 2022-м и 2023 годах.

На тысячу и выше. Как может вырасти плата за ЖКХ в городах Алтайского края в 2022 году

Автор:
Евгения Патановская Редактор службы новостей

Комментарии

24.12.2021 10:20
- гость -

Почему ожидается!!? И почему после Нового Года!!? Скачки цен идут каждый день!!!!

24.12.2021 10:47
- гость -

А разве кто-то сомневался в этом?

24.12.2021 11:11
- гость -

Но это всё на благо россиянам, экономика восстаноаилась,правительство и ЦБ работают хорошо.
По вчерашним словам нашего президента.

24.12.2021 11:17
Гость

24.12.2021 11:11
- гость -
Но это всё на благо россиянам, экономика восстаноаилась,правительство и ЦБ работают хорошо.
По вчерашним словам нашего президента.

+++++++100500!!!!

24.12.2021 11:19
геннадий

прорываемся сквозь дно!

24.12.2021 11:21
- гость -

так если каждый день покупать на 26 лярдов зеленой туалетной бумаги , которую печатают чокнутые заокеанцы, то бороться с инфляцией вааще невозможно.
Россияне оплатят все, спасибо минфину и мадам цб.

24.12.2021 11:24
- гость -

Штатам у которых внешний долг перевалил за 30 триллионов, а внутренний перевалил за 78 триллионов, ставку повышать нельзя. Надо печатать больше и обесценить долги.
А вот работу нашего цб следует оценить иначе, чем ее оценил президент.
Это грабеж среди бела дня.

24.12.2021 11:28
- гость -

АМИК специально выискивает в разных подмётных листках мнения псевдоикспердов для провоцирования метания дерьма на вентилятор со стороны сетевого хомячья и хохлотроллей?

24.12.2021 11:39
- гость -

Абсолютным лидером по подорожанию есть и будет после нового года жильё.
20% прибавка к стоимости ежемесячно. И эта стабильность роста будет неуклонно соблюдаться в течение многих лет

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