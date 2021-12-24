На крупнейших предприятиях Бийска в 2021 году прошла волна сокращений. Об этом во время онлайн-пресс-конференции рассказала начальник управления по труду и занятости Алтайского края Надежда Капура.

Она опровергла информацию о том, что на Бийском олеумном заводе сократили 25 человек. По словам Капуры, в 2021 году на предприятии уволили около десяти человек. Все они были сотрудниками Дома культуры.

Также сокращения прошли на ФНПЦ "Алтай", где под увольнение попали около четырёх человек. Три бывших сотрудника уже обратились на биржу труда.

Ранее сообщалось, что каждая пятая региональная компания в России в 2021 году ожидала сокращений штата.