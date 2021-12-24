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Новости

На крупнейших предприятиях Бийска прошла волна сокращений

, ИА "Амител"
Говорить о массовых увольнениях сотрудников нельзя, но отдельные эпизоды имеют место быть
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

На крупнейших предприятиях Бийска в 2021 году прошла волна сокращений. Об этом во время онлайн-пресс-конференции рассказала начальник управления по труду и занятости Алтайского края Надежда Капура.

Она опровергла информацию о том, что на Бийском олеумном заводе сократили 25 человек. По словам Капуры, в 2021 году на предприятии уволили около десяти человек. Все они были сотрудниками Дома культуры. 

Также сокращения прошли на ФНПЦ "Алтай", где под увольнение попали около четырёх человек. Три бывших сотрудника уже обратились на биржу труда.

Ранее сообщалось, что каждая пятая региональная компания в России в 2021 году ожидала сокращений штата.

Каждая пятая региональная компания ждет сокращения сотрудников в 2021 году

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент +73852594466

Комментарии

24.12.2021 11:08
- гость -

Враньё. Сказочник сказал вчера ,что безработица снизилась. Экономика восстановилась

24.12.2021 11:09
- гость -

*попали около четырёх человек.* этот вот как так?

24.12.2021 11:42
гость

А генерал вчера на всю страну заявил о снижении безработицы.

24.12.2021 11:46
5555

Да не енерал,а генералиссимус всея России.

24.12.2021 11:51
гость

Вы до сих пор верите в то, что сказал генералиссимус всея Руси?

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