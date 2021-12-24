В Барнауле водитель маршрутки врезался в иномарку на перекрёстке

Авария с участием маршрутки произошла в Барнауле. Подробности происшествия рассказали в региональном ОГИБДД Барнаула.

"Предварительно установлено, что водитель, 56-летний мужчина, управляя автобусом "Газель" (двигался по городскому пассажироперевозящему маршруту № 78, в салоне находилось шесть пассажиров), при повороте налево по зелёному сигналу светофора не уступил дорогу автомобилю Mazda под управлением 43-летней женщины (двигалась без пассажиров), которая направлялась прямо", – сказано в сообщении.

Врачи скорой медицинской помощи осмотрели участников аварии. Госпитализация никому не потребовалась.

Подробности и обстоятельства аварии уточняются.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай водитель грузовика сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.