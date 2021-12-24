Чиновники алтайского Минпромэнерго рискуют лишиться постов из-за срыва отопительного сезона на ТЭЦ Ярового. Об этом заявил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин в ходе встречи с министром промышленности и энергетики Алтайского края Вячеславом Химочкой.

Главным вопросом беседы стала нестабильная ситуация на ТЭЦ Ярового. Для скорейшего решения вопроса ремонта электростанции Демешин специально прилетел в Барнаул.

По его словам, возмутительно, что власти региона за два года не смогли предпринять никаких действий для устранения причин и снятия режима ЧС.

Замгенпрокурора пригрозил чиновникам уголовными делами и лишением кресел.

"Проблемой теплоснабжения Ярового занялись на федеральном уровне, поэтому не стоит забывать о ранее понёсших наказания чиновниках станции МУП ЯТЭК и администрации муниципального образования, которые допускали нарушения требований на производственном объекте. Власти Алтайского края могут оказаться на их месте", – пояснил прокурор.

Ранее сообщалось, что авария на ТЭЦ Ярового произошла ещё 8 января. Тогда два котла вышли из строя. Причин несколько, но главной, по мнению специалистов, стал недостаточный контроль за рабочими и уголь низкого качества. Режим ЧС был введён в Яровом ещё в 2019 году.