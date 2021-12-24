Более 320 человек погибли из-за тайфуна на Филиппинах

326 человек погибли в результате тайфуна Раи на Филиппинах. Как сообщает CNN Philippines со ссылкой на Национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий, ещё 661 пострадал, 58 числятся пропавшими без вести.

По данным официальных представителей страны, на предполагаемом пути следования тайфуна находится около десяти тысяч населённых пунктов. Известно, что в стране были отменены практически все авиарейсы, а также остановлено морское сообщение.

Сам супертайфун Раи обрушился на страну 16 декабря. Скорость ветра достигала 54 метров в секунду. По прогнозам, шторм немного ослабнет по мере его движения через регион Висайи, острова Минданао и Палаван. Затем он покинет Филиппины через Южно-Китайское море и направится во Вьетнам.