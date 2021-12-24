Ректорат АлтГТУ принял участие в благотворительной акции "Желание под ёлкой"

Ректор и проректоры АлтГТУ приняли участие в социальной акции "Желание под ёлкой". Они исполнили желания девочек, проживающих в Барнауле, которые хотели бы получить в подарок настольные игры. Сегодня, 24 декабря, школьницам вручат подарки.

В этом году традиционная акция "Желание под ёлкой" проходит в Барнауле, Бийске, Заринске, Славгороде, Белокурихе, ЗАТО Сибирском и Усть-Калманском, Романовском, Смоленском, Завьяловском районах. В домах культуры, школах, торговых центрах на ёлках можно найти маленькие письма с желаниями детей.

"Ребята пишут письма Деду Морозу и рассказывают ему о сокровенных желаниях: просят игры, конфеты, мягкие игрушки, наборы для творчества. Есть детки, которые хотят получить в подарок кроссовки для занятий спортом, коньки, ролики. Любой желающий может исполнить мечту ребёнка. А службы социальной защиты передадут подарки детям", – рассказывают в управлении внеучебной работы АлтГТУ.

Напомним, помогать исполнять желания детей из неблагополучных семей в 2017 году предложили студенты АлтГТУ. Их инициативу поддержало Министерство социальной защиты Алтайского края и Алтайский региональный общественный фонд благотворительных и социальных программ "Звёздный свет". И теперь к этой акции ежегодно присоединяются студенты других вузов и ссузов, Молодёжный парламент Алтайского края.