Барнаульских автолюбителей совсем скоро порадуют новой современной СТО, кофейнями и автомагазином – то есть там будет всё, что необходимо владельцам автотранспорта.

Площадь салона, расположенного на Павловском тракте, 160, превысит 1,2 тыс. кв. метров. Открытие запланировано на конец 2022 года.

Ранее, до 2016 года, здесь размещались сотрудники официального дистрибьютора автомобилей Toyota, новосибирской группы компаний "СЛК Моторс", пишет tolknews.ru.

После того как авторетейлера признали банкротом, заброшенной площадкой никто не занимался. Не так давно у здания Toyota появился новый собственник, который решил модернизировать и запустить объект.

Ранее сообщалось, что страну наводнили автосалоны-оборотни, в которых обманывают покупателей. Только в Барнауле жертвами мошенников стали уже более 30 человек.