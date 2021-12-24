В России планируют построить множество федеральных трасс из вторсырья. Специалисты считают, что к 2030 году доля применения отходов в этой области строительства должна достичь 30%.

Как говорится в меморандуме, подписанном российским экологическим оператором (РЭО) и Росавтодором, строиться трассы будут с добавлением резиновой крошки утилизированных шин, компостом станут образующиеся пищевые отходы.

В правительстве РФ газете "Известия" рассказали об использовании вторичных ресурсов с наименьшей долей вреда для экологии и характеристик дорог. Специалисты уверены, что такие технологии позволят снизить себестоимость строительства на десятки процентов. А также уменьшить колейность, снизить шум от движения машин и продлить срок службы покрытия.

Власти Алтайского края идею улучшения строительства дорог и расширения дорожной сети приняли с воодушевлением. Чиновники краевого Минтранса отметили, что в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в этом году обновлено более 300 километров алтайских трасс.

Также, по словам чиновников регионального Министерства транспорта, обновлено 64 краевых и 45 местных автотрасс. Всего за год было восстановлено и отремонтировано 823 километра дорог и 10 мостов.

В следующем году в планах краевых властей направить на развитие дорожной отрасли 15,1 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что чиновниками Барнаула проверка участков дорог, возведённых по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", была проверена ещё весной этого года.