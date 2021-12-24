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Не лицом, а на бок. Алтайский травматолог рассказал, как правильно падать на лёд

, ИА "Амител"
В случае потери равновесия приземляться нужно максимально плоско – так шанс сломать палец или руку будет ниже
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Зимой лучше выбирать обувь с нескользящей подошвой или надевать специальные накладки, рассказал травматолог-ортопед Центра охраны материнства и детства Александр Шмат.

В разговоре с "Алтапресс" эксперт посоветовал, что падать в случае потери равновесия нужно максимально плоско, – если упасть всем весом на один или несколько пальцев, то, скорее всего, человек их сломает. Если же удачно приземлиться на бок и распределить нагрузку по всей площади тела, то риск получить серьёзную травму минимален.

"У неподготовленного человека есть доли секунды перед, так сказать, полётом. В идеале, выходя на лёд, мы должны постоянно про себя проговаривать, что лучше всего падать на бок. Тогда будет больше шансов действительно так упасть", – отметил Шмат.

Специалист добавил, что при падении вниз лицом необходимо запрокинуть голову и проехаться животом по льду, как "лодочка". Если падение будет на спину, то нужно поджать голову, чтобы не получить сотрясение мозга от удара затылком.

Шмат напомнил, что травмпункты в Алтайском крае работают круглосуточно и если после падения осталась сильная боль, то необходимо как можно скорее обратиться к медикам. Отличить перелом от растяжения способен только специалист.

Как правильно ходить по улицам в гололед и выжить?

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей +73852594466

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