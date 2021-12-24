Загрузи и вези: как выбрать технику для работы в складских помещениях

Чёткая и слаженная работа склада зависит не только от сотрудников. Производительность труда можно увеличить с помощью новых технологий и специального современного оборудования. Складская техника, отвечающая современным стандартам и работающая без перебоев, поможет поднять качество предоставляемых услуг. Рассмотрим, как выбрать подходящую аппаратуру.

Какую задачу решает техника?

В логистических центрах в основном хранят грузы, упакованные в специализированную тару – паллеты или поддоны. Чаще всего их изготавливают из древесины, реже – из пластика, но у многих стран разные требования к их размеру. Именно поэтому при выборе складской техники обязательно сделайте вывод, с товарами из каких государств вы работаете чаще всего.

Стандарты такие:

EUR – его используют в России и Европе, размер: 800х1200х144 мм;

FIN – чаще всего встречаются в США и Азии, размер: 75х100х140 мм.

Машины в местах хранения помогут загружать и разгружать товар, не используя физическую силу работников: всё, что они должны делать, – это управлять техникой с пульта или рулём.

Каким бывает складское оборудование?

Независимо от вида, оно обязательно вилочное: вилы позволяют захватывать и удерживать паллетированные грузы. Существуют и универсальные виды погрузчиков, у которых размер вил регулируется в зависимости от размера груза – это удобное и надёжное решение.

Также встречаются такие виды техники, как:

Ручные гидравлические тележки, или, как их еще называют – рохли. Это гигантский домкрат, управляемый с помощью ручки. Он передвигается по территории с помощью встроенных небольших колёс, однако пол при этом должен быть ровный, в идеале – бетонный. Электророхля. От обычной рохли отличается тем, что имеет более простое управление. Как подсказывает название, у этой машины есть электродвигатель. Её рекомендуют использовать на больших складах со средним грузооборотом. Штабелёры. Этот вид техники позволяет не только перевозить, но ещё и поднимать груз на верхние полки. Существуют как ручные, так и электрические штабелёры. Ричтраки. Так называется самоходный штабелёр с выдвигающейся мачтой, за счёт которой можно утрамбовывать паллеты в глубину полок.

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