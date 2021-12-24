О плачевном состоянии американской армии из-за невежества руководства страны, которое стало главным финансистом военного превосходства Пекина, пишет в статье "Могут ли американские военные по-прежнему защищать американцев?" журналист The Federalist Пол Гилберт.
Автор отмечает, что высокопоставленные американские чиновники до сих пор игнорируют проблемы собственных военных, при том, что китайцы трепетно относятся к развитию своей армии.
По мнению Пола Гилберта, в недалёком будущем может наступить момент, когда Соединённые Штаты станут рабами КНР.
Несколько лет назад в Вашингтоне заявили, что армия США слабеет, и назвали несколько признаков. Всё началось с того, что иранские ВМС захватили американские катера с моряками.
После победы в холодной войне Америка лелеяла надежду, что сохранит своё военное превосходство, но время распорядилось иначе.
Теперь американское правительство уверено, что Китай рано или поздно станет контролировать Южно-Китайское море и совершенствовать своё вооружение, чем подчинит Вашингтон.
Отметим, что США и КНР спорят о военном превосходстве на протяжении многих лет. В прошлом году в Китае начали готовиться к нападению американской армии и её союзников.
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