Последняя поставка угля в Локтевский район из Казахстана состоялась 17 декабря. При этом спрос на топливо со стороны населения сохраняется, а угля не хватает, чтобы обеспечить всех желающих жителей района, – для этого потребуется по меньшей мере ещё 1,5-2 тысячи тонн. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на члена райсовета депутатов и менеджера компании "Тяга" Сергея Крысанова.

Чиновник отметил, что он не сторонник нагнетания ситуации. По словам Крысанова, для муниципальных котельных уголь в Горняке поступает в достаточных количествах, однако население всё ещё сталкивается с дефицитом.

"Я с оптимизмом смотрю на ситуацию, какие-то 20-25 вагонов позволили бы снять ажиотаж. Ждём новые поставки из Казахстана", – сказал Крысанов.

Напомним, что после вопроса главного редактора "Политсибру" Александры Черданцевой о проблеме с углём в муниципалитетах Алтайского края, президент Владимир Путин пообещал разобраться с ситуацией. Он сказал, что проверит жалобы, где люди не могут позволить себе твёрдое топливо на зиму.